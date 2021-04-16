أسرار المطاعم لتجهيز مشروبات رمضان، يحب الكثير من الأشخاص تناول المشروبات الرمضانية في المطاعم لأن لها مذاق شهي ولذيذ بجانب أن لونها جذاب وبالتالي يتم الجميع بمعرفة خطوات التحضير وبالتالي لا يوجد بعض الإضافات التي يجب وضعها لامكانية تجهيز مشروبات رمضان بلون مميز، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقه تجهيز المشروبات الرمضانية في المنزل مثل المطاعم.

طريقه تجهيز المشروبات الرمضانية

في الخطوة الأولى التي يتم تجهيز فيها مشروب رمضاني بطعم مميز ولذيذ يجب اختيار نوع الثمار الجيد ويغلى جيداً في كمية مناسبة من الماء وإضافة السكر ويتم تخفيفها أو يمكن تحديد نسبة التركيز التي تريدها وبالتالي يجب عدم وضع الثمار في الماء دون غلى لأنها لن تصبح مركزة.

طريقة عمل السكر الكرمل

لكي تتمكني من تجهيز لون مشروب داكن وله طعم مميز يجذبك واضافة السكر بنسبة كافية وذلك على حسب المشروب حيث يتم وضع المشروب بعد أن يصل إلى مرحلة الغليان بنفس الطريقة للثمار دون أن يتم تصفيته ويتم تقليبه مع السكر الكرمل حتى يتجانس ويتم تجهيز مشروب رمضاني محلي ولونه داكن.

خطوات عمل المشروب المركز

بعد أن يتم غلي السمار لتجهيز المشروبات الرمضانية وضع السكر الكرمل يجب تركها فيها وعدم تصفيتها حتى يصبح المشهور متجانس ويفهم العصارة بعد الانتهاء من هذه الخطوة يتم تصفيته ويتم تقديمه على حسب القوام المحدد والمطلوب.

طريقة عمل الكركديه

الخطوة الأولى التي تساعدك على تجهيز مشروب الكركديه هو أن يتم غلي في الماء وتحليته ثم إضافة السكر حتى يذوب بعد ذلك يترك حتى يبلغ طول ويتم وضع في أكواب التقديم وتناوله.

طريقة عمل مشروب قمر الدين

يتم تقطيع قمر الدين إلى قطع صغيرة ويوضع في الماء بعد ذلك يتم وضعه في الماء وقمر الدين في الخلاط الكهربائي وأضافت السكر وتخلط المكونات مع بعضها وبعد ذلك يتم وضع في أكواب التقديم.