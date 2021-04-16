طريقة عمل صوابع زينب مقرمشة زي المحلات وأهم أسرار نجاحها

طريقة عمل صوابع زينب، ازداد البحث عن طريقة عمل صوابع زينب وخاصة مع دخول شهر رمضان الكريم وخاصة انه لا تخلو سفرة فى شهر رمضان من وجود طبق الحلوى فيها مثل الكنافة والقطايف وغيرهم ، وفي هذه المقالة سوف نعرض لكِ طريقة عمل هذه صوابع زينب بتكاليف بسيطة، ويمكنكِ إحضارها في غضون دقائق بسيطة، حيث تعتبر من الحلوى سريعة التحضير، تابعِ القراءة لمعرفة المقادير بشئ من التفصيل. طريقة عمل صوابع زينب طريقة عمل صوابع زينب مكونات صوابع زينب: دقيق أبيض حجم 1 كوب.

سميد بمقدار 1 كوب.

سمن بمقدار ¼ كوب.

ملح بمقدار ملعقة صغيرة.

خميرة فورية بمقدار ملعقة صغيرة.

سكر حجم ملعقة كبيرة.

ماء للعجن ويراعى أن يكون دافئاً أي ليس بارداً ولا ساخناً.

زيت غزير بغرض القلي. طريقة تحضير صوابع زينب قومِ بوضع الخميرة وكذلك مقدار السكر في كوب مناسب ثم قومِ بوضع الماء الدافئ.

ثم قومِ بترك هذا الخليط حتى يزداد حجمه.

قومِ بإحضار وعاء آخر مناسب وقومِ بإضافة الدقيق وكذلك السميد مع قليل من الملح.

ثم قومِ بإضافة الزيت وكذلك الخميرة، وبعد ذلك قومِ بإضافة الماء حسب حاجة العجين للماء.

قومِ بمزج الخليط جيداً حتى تختلط كافة المكونات. استمري في تقليب المكونات حتى تتأكدي أن العجينة صارت لينة.

بعد ذلك قومِ بتغطية العجينة، ولابد من تركها فترة حتى تختمر.

بعد ذلك وبعد مرور وقت مناسب، قومِ بتشكيل العجينة إلى أشكال طولية.

ثم بعد ذلك قومِ بتمرير هذه الأشكال عبر المبشرة، وذلك لتكوين أشكال مختلفة.

بعد ذلك قومِ بقلي هذه القطع في الزيت وذلك حتى يتم قليها بشكل جيد. طريقة تحضير صوابع زينب ثم بعد ذلك قومِ بوضع هذه الأشكال في الشربات، وتقدم مزينة ببعض المكسرات المجروشة، وهذه كانت أفضل وأسهل طريقة لعمل حلوى أصابع زينب أو صوابع زينب. الوسوم

طريقة عمل صوابع زينب، ازداد البحث عن طريقة عمل صوابع زينب وخاصة مع دخول شهر رمضان الكريم وخاصة انه لا تخلو سفرة فى شهر رمضان من وجود طبق الحلوى فيها مثل الكنافة والقطايف وغيرهم ، وفي هذه المقالة سوف نعرض لكِ طريقة عمل هذه صوابع زينب بتكاليف بسيطة، ويمكنكِ إحضارها في غضون دقائق بسيطة، حيث تعتبر من الحلوى سريعة التحضير، تابعِ القراءة لمعرفة المقادير بشئ من التفصيل. طريقة عمل صوابع زينب طريقة عمل صوابع زينب مكونات صوابع زينب: دقيق أبيض حجم 1 كوب.

سميد بمقدار 1 كوب.

سمن بمقدار ¼ كوب.

ملح بمقدار ملعقة صغيرة.

خميرة فورية بمقدار ملعقة صغيرة.

سكر حجم ملعقة كبيرة.

ماء للعجن ويراعى أن يكون دافئاً أي ليس بارداً ولا ساخناً.

زيت غزير بغرض القلي. طريقة تحضير صوابع زينب قومِ بوضع الخميرة وكذلك مقدار السكر في كوب مناسب ثم قومِ بوضع الماء الدافئ.

ثم قومِ بترك هذا الخليط حتى يزداد حجمه.

قومِ بإحضار وعاء آخر مناسب وقومِ بإضافة الدقيق وكذلك السميد مع قليل من الملح.

ثم قومِ بإضافة الزيت وكذلك الخميرة، وبعد ذلك قومِ بإضافة الماء حسب حاجة العجين للماء.

قومِ بمزج الخليط جيداً حتى تختلط كافة المكونات. استمري في تقليب المكونات حتى تتأكدي أن العجينة صارت لينة.

بعد ذلك قومِ بتغطية العجينة، ولابد من تركها فترة حتى تختمر.

بعد ذلك وبعد مرور وقت مناسب، قومِ بتشكيل العجينة إلى أشكال طولية.

ثم بعد ذلك قومِ بتمرير هذه الأشكال عبر المبشرة، وذلك لتكوين أشكال مختلفة.

بعد ذلك قومِ بقلي هذه القطع في الزيت وذلك حتى يتم قليها بشكل جيد. طريقة تحضير صوابع زينب ثم بعد ذلك قومِ بوضع هذه الأشكال في الشربات، وتقدم مزينة ببعض المكسرات المجروشة، وهذه كانت أفضل وأسهل طريقة لعمل حلوى أصابع زينب أو صوابع زينب.

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