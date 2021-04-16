خطوات عمل العيش الشامى في المنزل للسحور، يحب كثير من الأشخاص تناول العيش الشامي في شهر رمضان المبارك خاصة على وجبة السحور لأن شهي ولذيذ ويحتوي على بعض العناصر الهامة المفيدة للجسم يعطي الإحساس بالشبع وبالتالي يمكنك تجهيزه في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة ولا تحتاج الكثير من الوقت وتناوله على وجبة السحور أو الافطار وذلك عللى حسب الرغبة، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على الطريقة الصحيحة لتجهيز العيش الشامى في المنزل على وجبة السحور.

خطوات عمل العيش الخبز الشامي

المكونات، 2 كوب دقيق ماء للعجن ربع ملعقة سكر ربع ملعقة ملح ملعقة سمسم ملعقة حبة البركة ملعقتين لبن بودرة.

طريقة تحضير الخبز الشامي

في الخطوة الأولى نبدأ بتجهيز وعاء مناسب أو العجان الكهربائي نضع في الدقيق والملح والخميرة وتقلب المكونات ثم نبدأ بإضافة السكر واللبن البودرة، بعد ذلك يتم اضافة الماء بشكل تدريجي مع الاستمرار في عملية العجن جيداً حتى تصبح عجينة متماسكة بعد ذلك يتم تغطيتها وتترك لمدة ساعة أو أكثر حتى تختمر.

في الخطوة التالية يتم تشكيل العجين على هيئة دوائر وأضافت قليل من الماء على وجه العجين ثم يتم وضع السمسم وحبة أو حبة البركة ويتم تجهيز الصاج الخاص بالخبز، ونضع عليها الخبز ويتم وضعه في الفرن بعد تسخينه لمدة عشر دقائق على الأقل ويترك على نار متوسطة حتى ينضج.

بعد ذلك يتم تقديمها وتناولها على وجبة السحور، أو يمكن عمل سندوتشات للأطفال حيث يحبون تناول هذا النوع من الخبز لأن له مذاق رائع ولذيذ وخاصة عند اضافة فيه الطعمية أو الجبنة الرومي أو اللانشون أو الجبنة البيضاء وتناوله بجانب العصائر الطبيعي أو الشاي وبالهناء والشفاء.