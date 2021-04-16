طريقة عمل بطاطا بالتمر بالمكسرات بتكلفة بسيطة

تجتهد ربات المنازل في عمل الأصناف المتعددة من الطعام، من أجل ارضاء الكبار والصغار المتواجدين معها في المنزل، وذلك لأن الأطفال بالأخص يميلون إلى التنويع في الأكل، وتسعى الأمهات جاهدة لتحقيق مايطلبه منها أطفالها، بالإضافة إلى أن ربات المنزل عامةً يحاولن أن يحققن مايُطلب منهن، خاصة في ظل صعوبة شراء الطعام من الخارج بسبب وجود فيروس كورونا، والذي لم يثبت حتى الآن هل هو ينتقل بالطعام أم لا، بالإضافة إلى أن الطعام الذي يتم تحضيره بالخارج، لايُضمن فيه نظافة الأواني والأدوات المُستخدمة في عملية طهي الطعام، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم من خلال موقعنا هذا، طريقة عمل البطاطا بالتمر في المنزل، بتكلفة لاتتعدى الخمسين جنيه.طريقة عمل البطاطا بالتمر
قبل أن نذكر طريقة عمل البطاطا بالتمر، لابد لنا من أن نذكر المقادير المُستخدمة في عملية الطهي، وسوف نبدأ الآن.
أولاً:- المقادير
- ثلاث حبات من البطاطا
- كوب من السكر الناعم
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من الزبدة.
- كوبين من الحليب.
- ملعقتان من الفانيليا.
- كوب من الدقيق الأبيض.
- تمر رطب
- ربع كوب من عين الجمل.
- كوب من الكريمة اللباني.
- ماء سلق البطاطا.
ثانياً:- طريقة عمل البطاطا بالتمر
- نقوم بتقطيع البطاطا إلى مكعبات صغيرة.
- نضع الماء في قدح على النار مع السكر.
- نُضيف إلى الماء الملح.
- نُضيف الحليب البارد إلى الدقيق ويوضع على النار.
- نضيف إليهما الكريمة اللباني، ونُقلب جبداً حتى يُصبح القوام ثقيل ومُتماسك.
- نضع البطاطا التي تم سلقها في طاجن من الفُخار، ونُضيف إليها الصوص ومن الممكن أن نُضيف إليها صوص الكراميل، ونضع عين الجمل على الوش ومن الممكن إضافة مكسرات أُخرى حسب الرغبة مثل البُندق أو الفستق الحلبي.
- نضع الطاجن في الفرن لمدة رُبع ساعة حتى يحمر الوجه، ثم تُقدم إما باردة أو ساخنة حسب الرغبة.
الوسوم
تجتهد ربات المنازل في عمل الأصناف المتعددة من الطعام، من أجل ارضاء الكبار والصغار المتواجدين معها في المنزل، وذلك لأن الأطفال بالأخص يميلون إلى التنويع في الأكل، وتسعى الأمهات جاهدة لتحقيق مايطلبه منها أطفالها، بالإضافة إلى أن ربات المنزل عامةً يحاولن أن يحققن مايُطلب منهن، خاصة في ظل صعوبة شراء الطعام من الخارج بسبب وجود فيروس كورونا، والذي لم يثبت حتى الآن هل هو ينتقل بالطعام أم لا، بالإضافة إلى أن الطعام الذي يتم تحضيره بالخارج، لايُضمن فيه نظافة الأواني والأدوات المُستخدمة في عملية طهي الطعام، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم من خلال موقعنا هذا، طريقة عمل البطاطا بالتمر في المنزل، بتكلفة لاتتعدى الخمسين جنيه.طريقة عمل البطاطا بالتمر
قبل أن نذكر طريقة عمل البطاطا بالتمر، لابد لنا من أن نذكر المقادير المُستخدمة في عملية الطهي، وسوف نبدأ الآن.
أولاً:- المقادير
- ثلاث حبات من البطاطا
- كوب من السكر الناعم
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من الزبدة.
- كوبين من الحليب.
- ملعقتان من الفانيليا.
- كوب من الدقيق الأبيض.
- تمر رطب
- ربع كوب من عين الجمل.
- كوب من الكريمة اللباني.
- ماء سلق البطاطا.
ثانياً:- طريقة عمل البطاطا بالتمر
- نقوم بتقطيع البطاطا إلى مكعبات صغيرة.
- نضع الماء في قدح على النار مع السكر.
- نُضيف إلى الماء الملح.
- نُضيف الحليب البارد إلى الدقيق ويوضع على النار.
- نضيف إليهما الكريمة اللباني، ونُقلب جبداً حتى يُصبح القوام ثقيل ومُتماسك.
- نضع البطاطا التي تم سلقها في طاجن من الفُخار، ونُضيف إليها الصوص ومن الممكن أن نُضيف إليها صوص الكراميل، ونضع عين الجمل على الوش ومن الممكن إضافة مكسرات أُخرى حسب الرغبة مثل البُندق أو الفستق الحلبي.
- نضع الطاجن في الفرن لمدة رُبع ساعة حتى يحمر الوجه، ثم تُقدم إما باردة أو ساخنة حسب الرغبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بطاطا بالتمر بالمكسرات بتكلفة بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.