طريقة عمل بطاطا بالتمر بالمكسرات بتكلفة بسيطة

تجتهد ربات المنازل في عمل الأصناف المتعددة من الطعام، من أجل ارضاء الكبار والصغار المتواجدين معها في المنزل، وذلك لأن الأطفال بالأخص يميلون إلى التنويع في الأكل، وتسعى الأمهات جاهدة لتحقيق مايطلبه منها أطفالها، بالإضافة إلى أن ربات المنزل عامةً يحاولن أن يحققن مايُطلب منهن، خاصة في ظل صعوبة شراء الطعام من الخارج بسبب وجود فيروس كورونا، والذي لم يثبت حتى الآن هل هو ينتقل بالطعام أم لا، بالإضافة إلى أن الطعام الذي يتم تحضيره بالخارج، لايُضمن فيه نظافة الأواني والأدوات المُستخدمة في عملية طهي الطعام، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم من خلال موقعنا هذا، طريقة عمل البطاطا بالتمر في المنزل، بتكلفة لاتتعدى الخمسين جنيه.

طريقة عمل البطاطا بالتمر

قبل أن نذكر طريقة عمل البطاطا بالتمر، لابد لنا من أن نذكر المقادير المُستخدمة في عملية الطهي، وسوف نبدأ الآن.

أولاً:- المقادير

ثلاث حبات من البطاطا

كوب من السكر الناعم

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزبدة.

كوبين من الحليب.

ملعقتان من الفانيليا.

كوب من الدقيق الأبيض.

تمر رطب

ربع كوب من عين الجمل.

كوب من الكريمة اللباني.

ماء سلق البطاطا.

ثانياً:- طريقة عمل البطاطا بالتمر