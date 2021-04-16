طريقة عمل الدونات المحشي اللذيذ بخطوات بسيطة ومميزة بالمنزل

يعد الدونات المحشي ، من المعجنات الهشة الجميلة التي تقدم بكثرة، وطريقة تحضيرها سهلة جداً فهي عبارة عن عجينة يتم قليها في الزيت الساخن، ثم يتم حشوها بالمربى أو أي حشوة نرغب بها، وتعتبر مكوناتها مكونات بسيطة ولكن مغذية جداً فهي تعتمد على البيض والحليب وكلاً منهم يحمل فوائد عديدة، كما أنها تمتاز بشكلها الجميل الذي يتم تزينه بالسكر البودرة ليعطي شكلاً شهي يجعلنا نرغب في تحضيره بشكل مستمر، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الدونات المحشي بطريقة بسيطة جداً ومميزة.

مكونات عمل الدونات المحشي

يتكون الدونات المحشي بالمربى من مكونات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة كبيرة سكر.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع كوب زبدة.

بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ربع كوب حليب.

ربع كوب ماء دافئ.

زيت وفير للقلي.

للحشو

مربي فراولة.

لتزين الوجه، سكر بودر.

طريقة التحضير

لتحضير الدونات المحشي بطريقة صحيحة وقوام هش ولذيذ ويتم اتباع الآتي:ـ

في كوب متوسط الحجم نعمل على إضافة الماء مع الخميرة والسكر، ونتركهم لمدة 10 دقائق هذه الخطوة لاختبار نشاط الخميرة. يتم خلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح، ثم تضاف الزبدة والحليب ونقلب المكونات. بعدها يضاف البيض مع الفانيليا ثم يضاف خليط الخميرة، تعجن المكونات جيداً حتي نحصل على عجينة لينة وطرية. تترك العجينة في مكان دافئ لكي تختمر لمدة ساعة أو حتي يتضاعف حجمها، مع مراعاة تغطيتها بقطعة قماش نظيفة بعدها يتم فرد العجينة على سطح مستوي ثم يتم تقطيعها إلى دوائر، توضع الدوائر داخل صينية مدونة بقليل من السمنة ويتم تركها لكي تختمر مرة أخري. توضع مقلاة على النار بها كمية وفيرة من الزيت نتركها على النار حتي يسخن الزيت، توضع الدوائر في الزيت الساخن وتترك حتي تأخذ اللون الذهبي. نخرجها من الزيت على ورق المطبخ لكي تصفي، بعدها يتم عمل فتحة صغيرة في دوائر الدونات ويحشي بالمربى بواسطة كيس الحلواني. يتم تزينها بالسكر البودرة وتقدم بالهنا والشفا

ملاحظات عند عمل الدونات

الدونات من المعجنات التي يمكن عملها داخل الفرن أيضاً بكل سهولة، وتعد من الحلويات الشهية التي يمكن تقديمها بأكثر من حشوة مثل الكاستر والنويتلا، ويفضل عند فرد عجينة الدونات ترقيق العجينة وفردها بسمك 2 سم، كما أنه من المهم وضع القطاعة في الدقيق قبل استخدامها لتقطيع العجين لكي يتم التقطيع بكل سهولة ويراعي أيضاً عند وضعها في الزيت أن نرفعها ببطء للحفاظ على قوانها الهش.