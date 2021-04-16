الكفتة المشويه الكدابة باسهل طريقة اعملى الكفتة من غير ما تفك ولا تكش

طريقة عمل الكفتة الكذابة، تعد الكفتة من اشهر الوجبات السريعة والشهية ويعشق الكثير تناولها وتعددت طرق اعداد وتحضير الكفتة سواء الكفتة المشوية أو الكفتة على الفحم وغيرها، ونحن من هذا المنطلق سنقوم بسرد عليكم طريقة عمل الكفتة الكدابة أو الاقتصادية بدون لحم، بطعم وريحة ولا اروع، فدعونا نستعرض المكونات والخطوات. طريقة عمل الكفتة الكدابة طريقة عمل الكفتة الكدابة المقادير كوبان أرز.

كوب صغير من العدس البني.

بصلة كبيرة مفرومة فرم ناعم.

حزمة من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من بهارات الكفتة.

رشة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من البهارات.

رشة من البابريكا.

رشة كمون ناعم.

كمية من الزيت للقلي. طريقة عمل الكفتة الكذابة قومي بنقع كمية الأرز لمدة 5 ساعات بعد غسله، ثم يطحن بعد التجفيف. في ذلم الحين قومي بنقع كمية العدس البني لمدة لا تقل عن 5 ساعات، ثم قومي بسلقه لمدة نصف ساعة تقريباً. ثم ضعي العدس في الخلاط أو الكبة وضيفي عليه الأرز ويخلط معا جيدا. ثم تضيف عليهم كمية البصل والكزبرة والبقدونس والملح والفلفل الأسود والبهارات والكزبرة والبابريكا والكمون والقليل من الزيت. بعد ذلك اخرجي الخليط من الكبة وقومي بتشكيله على شكل أصابع الكفتة، ثم ضعي مقلاة بها كمية من الزيت على النار، وابدئي بقلي الكفتة واحدة تلو الأخري. اخرجي الكفتة الكدابة وتقدم مع الطماطم الطحينة وبألف هنا. طريقة عمل الكفتة الكذابة الوسوم

طريقة عمل الكفتة الكذابة، تعد الكفتة من اشهر الوجبات السريعة والشهية ويعشق الكثير تناولها وتعددت طرق اعداد وتحضير الكفتة سواء الكفتة المشوية أو الكفتة على الفحم وغيرها، ونحن من هذا المنطلق سنقوم بسرد عليكم طريقة عمل الكفتة الكدابة أو الاقتصادية بدون لحم، بطعم وريحة ولا اروع، فدعونا نستعرض المكونات والخطوات. طريقة عمل الكفتة الكدابة طريقة عمل الكفتة الكدابة المقادير كوبان أرز.

كوب صغير من العدس البني.

بصلة كبيرة مفرومة فرم ناعم.

حزمة من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من بهارات الكفتة.

رشة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من البهارات.

رشة من البابريكا.

رشة كمون ناعم.

كمية من الزيت للقلي. طريقة عمل الكفتة الكذابة قومي بنقع كمية الأرز لمدة 5 ساعات بعد غسله، ثم يطحن بعد التجفيف. في ذلم الحين قومي بنقع كمية العدس البني لمدة لا تقل عن 5 ساعات، ثم قومي بسلقه لمدة نصف ساعة تقريباً. ثم ضعي العدس في الخلاط أو الكبة وضيفي عليه الأرز ويخلط معا جيدا. ثم تضيف عليهم كمية البصل والكزبرة والبقدونس والملح والفلفل الأسود والبهارات والكزبرة والبابريكا والكمون والقليل من الزيت. بعد ذلك اخرجي الخليط من الكبة وقومي بتشكيله على شكل أصابع الكفتة، ثم ضعي مقلاة بها كمية من الزيت على النار، وابدئي بقلي الكفتة واحدة تلو الأخري. اخرجي الكفتة الكدابة وتقدم مع الطماطم الطحينة وبألف هنا. طريقة عمل الكفتة الكذابة

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