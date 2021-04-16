خبز الثوم ومشكل الجبن مع سلطة سيزر الدجاج من اشهر المقبلات التي يمكن أن تقدم بجانب الوجبات الرئيسية كما يمكن أن تقدم كوجبات سريعه فهي سهله وسريعه التحضير وتتميز بالقيمة الغذائية الكبيرة وقليل من السعرات الحرارية لأنها تحتوي العديد من العناصر الغذائية من الخضروات مثل الخس والفلفل والليمون .

خبز فرنساوي ويمكن استخدام التوست .

100 جرام من الزبدة تقريبا .

ثوم مفروم 3 فصوص مع البقدونس المفروم .

2 ملعقه صغيره من زيت الزيتون ورشه ملح .

مشكل جبن مثل الموزاريلا أو البارميزان أو الشيدر .

مكونات المطلوبة لخبز الثوم ومشكل الجبنطريقه تحضير خبز الثوم ومشكل الجبن

نحضر المقلة ونقوم بوضعها علي النار ونبدأ بوضع كل من زيت الزيتون مع الربدة والثوم ورشه ملح خفيفه ونخلطهم جيدا ثم نقوم بتحضير الخبز في صينيه ووضع الزبدة والثوم ثم نقوم بإضافة مشكل الجبن حسب الرغبة ورش البقدونس علي سطح الخبز وبد ذالك يتم أدخالها بالفرن لمده عشر دقائق حتي تذوب الجبن.

صدور دجاج مخليه ومقطعه بمقدار نصف كيلو تقريبا .

ربع كوب صغير من عصير الليمون وربع كوب من الجبن البارميزان ومعلقه كبيره من مستردة والمايونيز .

رشه سكر ورشه فلفل بقدار نصف ملعقه صغيره تقريبا ونصف ملعقه من الملح .

خس واحد حبه تقريبا وفلفل ألوان مقطع شرائح مع خبز التوست المحمص والمقطع .

ربع كوب من الماء مع 2 ملعقه كبيره من زيت الزيتون .

3 فصوص من الثوم المقطع أو المفروم .

نبدأ بتحضير الدجاج ووضعه بالصنية ونضيف كل من الليمون والفلفل والملح وزيت الزيتون وتتبيله جيدا وتوضع بالفرن لمده عشرون دقيقه تقريبا حتي ينضج تماما ويوضع بالشواية حتي يتحول ألي اللون الذهبي.

نقوم بوضع كل من الجبن البارميزان مع المستردة والمايونيز وعصير الليمون والثوم الناعم والسكر ورشه الفلفل بالخلاط الكهربائي مع القليل من الماء حتي يصبح الصوص جاهزا .

نحضر طبق سلطه السيزر الجهاز للتقديم ونبدأ بوضع كل من الخس والفلفل الألوان مع التوست المحمص ثم نضيف صوص سلطه السيزر مع قطع الدجاج والجبن ويتم التقديم .

مكونات تحضير سلطه سيزر الدجاجطريقه تحضير سلطه سيزر الدجاج