طريقة عمل قشطة الحلويات في المنزل

تعد القشطة من أهم المكونات الأساسية التي تدخل في عمل الحلويات، سواء الغربية أو الشرقية؛ وذلك يرجع الي مذاقها الرائع والخفيف، الذي يحبه الجميع دون استثناء، وهي أيضا تستخدم في التزيين أيضا تدخل في مكونات الإفطار، حيث تفضل بجانب عسل النحل، ويمكن تناولها بإضافة أشياء اخري كالفاكهة أو المخبوزات أو الحَلْوَيَات الشرقية، ومن أشهر الأكلات الرمضانية الكنافة، والبقلاوة المقرمشة. طريقة عمل القشطة للحلويات مكونات القشطة بالسحلب كوب من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ثلاث ملاعق صغيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من مسحوق السحلب.

نصف ملعقة صغيرة مستكة. طريقة التحضير نأتي بالحليب، ومن ثمّ نسكبه في وعاء على نار بطيئة، وبعدها نضيف القليل من السكر، وماء الزهر والورد، والمستكة، والسحلب للحليب، ونقلب حتى تختلط بشكل سليم.

نقوم بإحضار النشا ونذوبها مع ربع كوب من الماء، ونضيفه للحليب مع التقليب المستمر حتى يتكوّن لدينا خليط كثيف متمازج.

نفرد القشطة بصينية حتى ترتاح، وبعدها نضعها في الثلاجة حتى تبرد تماماً. القشطة بقشطة القيمر المكونات علبة قشطة من قشطة قيمر.

کوب من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة فانيلا.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

ربع كوب من السكر.

ملعقتان صغيرتان من نشا الذرة. طريقة التحضير نأتي بالحليب وجميع المكونات، ومن ثمّ نضعهم في الخلاط ونخلطهم حتى يمتزج الخليط. الآن نضع الخليط في إناء علي نار بطيئة، مع التقليب المستمر، نظل نحرك حتى يتكون خليط كريمي كثيف. نتركها لترتاح صينية مفرودة، ومن ثمّ نضعها في الثلاجة. القشطة بالكريمة المكونات مغلفان من مسحوق الكريمة.

علبة من القشطة.

كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من السحلب. ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتان صغيرتان من نشا الذرة. طريقة التحضير نقوم بإحضار الحليب السائل، و نضعه في إناء على نار هادئة، وبعدها نُضيف مسحوق الكريمة والنشا، والفانيليا على الحليب بعد ذلك نقلب الخليط حتى تختلط جميع المكونات.

نظل نقلب في اتجاه واحد، لكيلا تتكون فقاعات الهواء وتفسد عملية النضج. وعندما تصل درجة حرارة الخليط إلي درجة الغليان، نقوم بفرده على صينية، ونتركه لفتره ليبرد، وبعدها نضعه في الثلاجة. الوسوم

تعد القشطة من أهم المكونات الأساسية التي تدخل في عمل الحلويات، سواء الغربية أو الشرقية؛ وذلك يرجع الي مذاقها الرائع والخفيف، الذي يحبه الجميع دون استثناء، وهي أيضا تستخدم في التزيين أيضا تدخل في مكونات الإفطار، حيث تفضل بجانب عسل النحل، ويمكن تناولها بإضافة أشياء اخري كالفاكهة أو المخبوزات أو الحَلْوَيَات الشرقية، ومن أشهر الأكلات الرمضانية الكنافة، والبقلاوة المقرمشة. طريقة عمل القشطة للحلويات مكونات القشطة بالسحلب كوب من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ثلاث ملاعق صغيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من مسحوق السحلب.

نصف ملعقة صغيرة مستكة. طريقة التحضير نأتي بالحليب، ومن ثمّ نسكبه في وعاء على نار بطيئة، وبعدها نضيف القليل من السكر، وماء الزهر والورد، والمستكة، والسحلب للحليب، ونقلب حتى تختلط بشكل سليم.

نقوم بإحضار النشا ونذوبها مع ربع كوب من الماء، ونضيفه للحليب مع التقليب المستمر حتى يتكوّن لدينا خليط كثيف متمازج.

نفرد القشطة بصينية حتى ترتاح، وبعدها نضعها في الثلاجة حتى تبرد تماماً. القشطة بقشطة القيمر المكونات علبة قشطة من قشطة قيمر.

کوب من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة فانيلا.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

ربع كوب من السكر.

ملعقتان صغيرتان من نشا الذرة. طريقة التحضير نأتي بالحليب وجميع المكونات، ومن ثمّ نضعهم في الخلاط ونخلطهم حتى يمتزج الخليط. الآن نضع الخليط في إناء علي نار بطيئة، مع التقليب المستمر، نظل نحرك حتى يتكون خليط كريمي كثيف. نتركها لترتاح صينية مفرودة، ومن ثمّ نضعها في الثلاجة. القشطة بالكريمة المكونات مغلفان من مسحوق الكريمة.

علبة من القشطة.

كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من السحلب. ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتان صغيرتان من نشا الذرة. طريقة التحضير نقوم بإحضار الحليب السائل، و نضعه في إناء على نار هادئة، وبعدها نُضيف مسحوق الكريمة والنشا، والفانيليا على الحليب بعد ذلك نقلب الخليط حتى تختلط جميع المكونات.

نظل نقلب في اتجاه واحد، لكيلا تتكون فقاعات الهواء وتفسد عملية النضج. وعندما تصل درجة حرارة الخليط إلي درجة الغليان، نقوم بفرده على صينية، ونتركه لفتره ليبرد، وبعدها نضعه في الثلاجة.

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