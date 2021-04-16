حلويات رمضان سهلة وسريعة التحضير وطريقة عمل القطايف والزلابية في المنزل زي المحلات

تعرفي علي طريقة عمل حلويات رمضان، هل علينا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك الشهر الذي يتجمع فيه الأهل والأصدقاء في سهرات مسائية مع بعضهم، ولذلك يجب أن يوجد تسالي وحلويات رمضان الشهيرة التي يتميز بها الشهر الكريم من أصناف وأنواع عديدة ولذيذه من تلك الحلويات الرمضانية.

حلويات رمضان

يشتهر شهر رمضان الكريم بكثرة حلوياته فهناك الكثير من أصناف وأنواع الحلويات المتاحة مثل الكنافة الرمضانية والقطايف والبسبوسة والبقلاوة وغيرهم من الأصناف المتنوعة والشهية، لذلك تفضل كل أم أن تقوم هي بصنع هذه الحلويات في البيت بدل من شرائها من الخارج، لذلك سوف نساعدها علي معرفة طريقة عمل أشهي وأسهل طرق لعمل حلويات رمضان.

طريقة عمل القطايف

المقادير

كوبين من الدقيق الأبيض

كوبين من الماء الفاتر

نصف كوب سميد

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

ملعقة كبيرة من حليب البودر

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

رشه ملح صغيرة

طريقة تحضير القطايف

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه جميع المكونات التي ذكرنها ونقوم بخلطهم لمدة ثلاثة دقائق.

نقوم بعد ذلك بصب الخليط في وعاء ونقوم بتغطيته وتركه لمدة ساعة كاملة حتي يخمر.

نحضر طاسة ونتركها تسخن بدون وضع زيت فيها ثم نحضر كبشه ونأخذ من الخليط ونضعه في الطاسة.

قومي بقلب العجين عندما تظهر الفقاعات عليه وهكذا يصبح عجينة القطايف جاهزة.

قومي بحشو القطايف بعد ذلك بأي نوع من المكسرات أو من الزبيب أو النوتيلا وقومي بقليها.

طريقة عمل الزلابية

المقادير

كوبين من الدقيق الأبيض

ملعقة كبير من النشا

كوبين من الماء الفاتر

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة كبيرة من السكر

رشه ملح صغيرة

زيت شربات

طريقة الإعداد