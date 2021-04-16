طريقة عمل الأيس كريم في المنزل مثل محلات العبد بالضبط بطريقة سهلة

تعرفي علي أسهل طريقة عمل الأيس كريم في البيت، جميعا يحب تناول الأيس كريم وخاصة في فصل الصيف وذلك يرجع إلي ارتفاع درجات الحرارة والشعور الشديد بالحر، لذلك فان تناول الأيس كريم المثلج يعمل علي تهدئه الجسم ونزول درجة حرارته، وأننا لا نحب الأيس كريم فقط لأنه يخفض درجة الحرارة بل لأنه يساعدنا علي الشعور بالانتعاش، كما انه يتميز بطعمه المحلي الجميل وبأطعمته المتنوعة اللذيذة.

طريقة عمل الأيس كريم

أن إعداد وتحضير وصنع الأيس كريم في المنزل ليست مهمة صعبة أو مستحيلة بل أنها من أسهل وابسط طرق صنع الأيس كريم، كما أن مكوناتها تتواجد في كل منزل ولا تحتاج إلي وجود آلة أيس كريم متخصصة، كما أن الأيس كريم يتميز بكثرة وتعدد أطعمته اللذيذة و الشهية فيمكننا صنع أيس كريم الشكولاتة أو الفراولة أو الفانيليا، لذلك سوف نتعرف علي هذه الطرق معا.

أيس كريم الفراولة

المكونات

كوبين ن الفراولة الطازجة مقطعة

كوبين من الموز المقطع

نصف كوب عصير أناناس

نصف كوب من الزبادي

ربع كوب من السكر

طريقة التحضير

احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه كل من الفراولة والسكر وعصير الأناناس واخلطيهم ببعض جيدا.

ضيفي إلي الخليط بعد ذلك الزبادي وقلبيهم ثم اخلطيهم مرة ثانية جيدا.

احضري وعاء وضعي فيه ذلك الخليط ثم ضعيه في الفريزر حتي يتجمد.

قومي بإخراج الخليط المتجمد مرة أخري واخلطيه في الخلاط ثانيا، ثم قومي بإرجاعه إلي الفريزر مرة اخرى واتركيه حتي يتجمد.

بوظة الفانيليا

المكونات

كوب ونصف من السكر

كوبين من الحليب كامل الدسم

ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيليا السائلة

وبينج كريم

رشه ملح

طريقة التحضير