شوربة الجمبري الكريمي طريقة العمل في المنزل احصلي على شوربة جمبري مثل المطاعم

يُعد الجمبري أحد أهم أنواع الأسماك، الوتي تكون غنية بالفيتامينات والأوميجا ثري، التي تُحسن من البشرة والشعر، بالإضافة إلى أنها ترفع من معدل ذكاء الأطفال، ونظراً لأن الطب الحديث أصبح يعتمد على الأشياء الطبيعية، ينصح أطباء الجلدية وأطباء الأطفال على ضرورة الحرص على أن يتم تناول وجبة واحدة على الأقل في الأسبوع تحتوي على مأكولات بحرية، من أجل الأوميجا ثري التي تُعالج مشاكل البشرة وتعمل على نمو الشعر، بالإضافة إلى أنها ترفع مُعدل الذكاء عند الأطفال، ومن أشهى المأكولات التي يحبها معظم الكبار والصغار هو الجمبري، وفي هذه المقالة من خلال موقعنا سوف نُقدم لكم طريقة عمل شوربة الجمبري الكريمي في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة. طريقة عمل شورية الجمبري الكريمي طريقة عمل شورية الجمبري الكريمي أولاً:- المقادير نصف كيلو جمبري بدون قّشر ونظيف.

ثلاثة أكواب من اللبن.

كوبان من الماء

كوب من البصل الباودر.

ثلاثة فصوص من الثوم المطحون

نصف كوب من كريمة الطبخ.

ثلاثة ملاعق كبيرة من أوراق البقدونس.

ملعقتان كبيرتان من الزيت

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملح وفلفل أسود. ثانياً:- طريقة عمل شوربة الجمبري الكريمي على نار متوسطة، قومي بوضع قشر الجمبري في الماء، واتركيها حتى تمام الغليان.

اترك المزيج يغلي لمدة رُبع ساعة، ثم قومي بتصفية الماء من القشرواحتفظي بالماء.

على نار متوسطة أيضاً، قومي بتسخين الزيت ثم ضعي الجمبري فيه.

قلبي على نار هادئة حتى وردي اللون.

على نار متوسطة قومي بإذابة الزبدة،

أضيفي البصل والثوم، وقلبي كل منهما حتى يذبل.

ضعي النشا والملح والفلفل الأسود،وقومي بالتقليب لمدة دقيقتين.

أضيفي اللبن بشكل تدريجي، ثم قلبي بشكل مستمر، ثم أضيفي ماء قشر الجمبري.

ضعي الجمبري والكريمة والملح والفلفل الأسود، وقومي بالتقليب لمدة عشردقائق.

ضعي الشوربة في الأطباق الخاصة بالتقديم. الوسوم

يُعد الجمبري أحد أهم أنواع الأسماك، الوتي تكون غنية بالفيتامينات والأوميجا ثري، التي تُحسن من البشرة والشعر، بالإضافة إلى أنها ترفع من معدل ذكاء الأطفال، ونظراً لأن الطب الحديث أصبح يعتمد على الأشياء الطبيعية، ينصح أطباء الجلدية وأطباء الأطفال على ضرورة الحرص على أن يتم تناول وجبة واحدة على الأقل في الأسبوع تحتوي على مأكولات بحرية، من أجل الأوميجا ثري التي تُعالج مشاكل البشرة وتعمل على نمو الشعر، بالإضافة إلى أنها ترفع مُعدل الذكاء عند الأطفال، ومن أشهى المأكولات التي يحبها معظم الكبار والصغار هو الجمبري، وفي هذه المقالة من خلال موقعنا سوف نُقدم لكم طريقة عمل شوربة الجمبري الكريمي في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة. طريقة عمل شورية الجمبري الكريمي طريقة عمل شورية الجمبري الكريمي أولاً:- المقادير نصف كيلو جمبري بدون قّشر ونظيف.

ثلاثة أكواب من اللبن.

كوبان من الماء

كوب من البصل الباودر.

ثلاثة فصوص من الثوم المطحون

نصف كوب من كريمة الطبخ.

ثلاثة ملاعق كبيرة من أوراق البقدونس.

ملعقتان كبيرتان من الزيت

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملح وفلفل أسود. ثانياً:- طريقة عمل شوربة الجمبري الكريمي على نار متوسطة، قومي بوضع قشر الجمبري في الماء، واتركيها حتى تمام الغليان.

اترك المزيج يغلي لمدة رُبع ساعة، ثم قومي بتصفية الماء من القشرواحتفظي بالماء.

على نار متوسطة أيضاً، قومي بتسخين الزيت ثم ضعي الجمبري فيه.

قلبي على نار هادئة حتى وردي اللون.

على نار متوسطة قومي بإذابة الزبدة،

أضيفي البصل والثوم، وقلبي كل منهما حتى يذبل.

ضعي النشا والملح والفلفل الأسود،وقومي بالتقليب لمدة دقيقتين.

أضيفي اللبن بشكل تدريجي، ثم قلبي بشكل مستمر، ثم أضيفي ماء قشر الجمبري.

ضعي الجمبري والكريمة والملح والفلفل الأسود، وقومي بالتقليب لمدة عشردقائق.

ضعي الشوربة في الأطباق الخاصة بالتقديم.

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