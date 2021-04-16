خطوات تحضير خشاف رمضان بطريقة سهلة وبسيطة

في أيام شهر رمضان المبارك يصوم المسلمون طوال النهار يتم قطع ساعات الصيام مع أذان المغرب ومن المعتاد تناول طبق من خشاف رمضان أولاً مع الماء قبل الإقدام على تناول وجبة الفطور الدسمة فهو طبق مميز يروي العطش وفي نفس الوقت يمد الجسم بطاقة كبيرة ويعوض ما فقده الجسم في الصيام، فتابعونا في هذا المقال لمعرفة طريقة التحضير بالتفصيل. خشاف رمضان المقادير اللازمة لتحضير الخشاف: خشاف رمضان المقادير اللازمة لتحضير الخشاف: تحتاجين إلى: كوب من التمر.

ربع كوب من المشمش المجفف.

ثلاث أكواب من اللبن السائل.

ربع كوب من البرقوق المجفف.

ربع كوب من التين المجفف.

ملعقة من السكر الأبيض.

حفنة من الزبيب.

حفنة من المكسرات حسب الرغبة. خطوات تحضير خشاف رمضان: قومي بغسل التمر من الخارج والداخل مع التخلص من النواه. أحضري إبريق كبير أو وعاء وضعي به التمر والبرقوق والمشمش والتين. أضيفي اللبن ويفضل أن يكون دافئ وقلبي. اتركي المكونات منقوعة في اللبن لمدة ثلاث ساعات حتى تلين ويكتسب اللبن النكهة. أضيفي المكسرات والسكر وقلبي ثم اتركي الخليط لمدة ثلاث ساعات أخرى. أضيفي الزبيب ثم أدخلي الخليط الثلاجة حتى يكون بارد عند الفطور. وزعي الخشاف على أطباق التقديم ثم قدميه عند آذان المغرب. طريقة عمل الخشاف بالفواكه: ثمرتان من التفاح.

كوب من التمر.

ثمرتان من الأناناس.

ثلاث ثمرات كبيرة من الموز.

كوبان من الماء.

القليل من العنب الطازج الأصفر.

كوب من اللبن السائل. خطوات تحضير خشاف رمضان:طريقة عمل الخشاف بالفواكه: الخطوات: قومي بغسل التمر وانزعي النواه. انقعي التمر في الماء لمدة ثلاث أو أربع ساعات مع وضع الوعاء في الثلاجة. بعد أن يصبح الماء حلو الطعم بفضل التمر صفي التمر من الماء ولا تتخلصي من الماء. يوضع التمر مع قطع الفواكه في اللبن ثم يضاف إليه القليل من الماء المحلى ويقدم. الوسوم

في أيام شهر رمضان المبارك يصوم المسلمون طوال النهار يتم قطع ساعات الصيام مع أذان المغرب ومن المعتاد تناول طبق من خشاف رمضان أولاً مع الماء قبل الإقدام على تناول وجبة الفطور الدسمة فهو طبق مميز يروي العطش وفي نفس الوقت يمد الجسم بطاقة كبيرة ويعوض ما فقده الجسم في الصيام، فتابعونا في هذا المقال لمعرفة طريقة التحضير بالتفصيل. خشاف رمضان المقادير اللازمة لتحضير الخشاف: خشاف رمضان المقادير اللازمة لتحضير الخشاف: تحتاجين إلى: كوب من التمر.

ربع كوب من المشمش المجفف.

ثلاث أكواب من اللبن السائل.

ربع كوب من البرقوق المجفف.

ربع كوب من التين المجفف.

ملعقة من السكر الأبيض.

حفنة من الزبيب.

حفنة من المكسرات حسب الرغبة. خطوات تحضير خشاف رمضان: قومي بغسل التمر من الخارج والداخل مع التخلص من النواه. أحضري إبريق كبير أو وعاء وضعي به التمر والبرقوق والمشمش والتين. أضيفي اللبن ويفضل أن يكون دافئ وقلبي. اتركي المكونات منقوعة في اللبن لمدة ثلاث ساعات حتى تلين ويكتسب اللبن النكهة. أضيفي المكسرات والسكر وقلبي ثم اتركي الخليط لمدة ثلاث ساعات أخرى. أضيفي الزبيب ثم أدخلي الخليط الثلاجة حتى يكون بارد عند الفطور. وزعي الخشاف على أطباق التقديم ثم قدميه عند آذان المغرب. طريقة عمل الخشاف بالفواكه: ثمرتان من التفاح.

كوب من التمر.

ثمرتان من الأناناس.

ثلاث ثمرات كبيرة من الموز.

كوبان من الماء.

القليل من العنب الطازج الأصفر.

كوب من اللبن السائل. خطوات تحضير خشاف رمضان:طريقة عمل الخشاف بالفواكه: الخطوات: قومي بغسل التمر وانزعي النواه. انقعي التمر في الماء لمدة ثلاث أو أربع ساعات مع وضع الوعاء في الثلاجة. بعد أن يصبح الماء حلو الطعم بفضل التمر صفي التمر من الماء ولا تتخلصي من الماء. يوضع التمر مع قطع الفواكه في اللبن ثم يضاف إليه القليل من الماء المحلى ويقدم.

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