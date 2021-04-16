جربي مشروب التمر هندي بعدة طرق مختلفة

يعد مشروب التمر هندي من أحب وألذ المشروبات التي تقدم على سفرة رمضان فهو يروي العطش كما أنه لذيذ للغاية ويحبه الكبار قبل الصغار ،يحضر هذا المشروب بكل سهولة ويقدم في المحلات وعند الباعة المتجولين لذلك حفاظاً على صحة أولادك وفرنا لك في هذا المقال طريقة سهلة تمكنك من عمل هذا المشروب الرائع في المنزل دون الحاجة إلى شراءه من الخارج بعد الآن. مشروب التمر هندي الطريقة الأصلية لعمل التمر هندي: مشروب التمر هندي الطريقة الأصلية لعمل التمر هندي: تحتاجين إلى: طريقة تحضير المشروب: قومي بتقطيع التمر هندي إلى قطع صغيرة. أضيفي الماء إلى التمر هندي في وعاء مناسب الحجم. ضعي الوعاء على نار متوسطة لمدة عشر دقائق. يرفع الوعاء من على النار ويغطي ويترك التمر هندي لينقع في الماء. اتركي التمر هندي منقوع لمدة من ثلاث ساعات إلى أثنتا عشرة ساعة. بعد مرور الوقت قومي بتصفيه المشروب في وعاء آخر عن طريق قطعة الشاش. أضيفي السكر والليمون إلى الخليط وقلبي جيداً. يضاف ماء الورد وتقلب المكونات. أدخلي المشروب الثلاجة حتى يبدر ثم قدميه. مشروب التمر هندي بالكركاديه: مشروب التمر هندي بالكركاديه: خطوات تحضير المشروب: يقدع التمر هندي إلى قطع. ضعي كلاً من الكاركادية والماء والتمر هندي والسكر في وعاء على النار لخمس دقائق. قلبي ثم ارفعي الخليط من على النار واتركيه منقوع لليلة كاملة. قومي بتصفية المشورب في اليوم التالي بواسطة الشاش. يدخل المشروب الثلاجة ثم يوزع على أكواب التقديم ويقدم. الوسوم

يعد مشروب التمر هندي من أحب وألذ المشروبات التي تقدم على سفرة رمضان فهو يروي العطش كما أنه لذيذ للغاية ويحبه الكبار قبل الصغار ،يحضر هذا المشروب بكل سهولة ويقدم في المحلات وعند الباعة المتجولين لذلك حفاظاً على صحة أولادك وفرنا لك في هذا المقال طريقة سهلة تمكنك من عمل هذا المشروب الرائع في المنزل دون الحاجة إلى شراءه من الخارج بعد الآن. مشروب التمر هندي الطريقة الأصلية لعمل التمر هندي: مشروب التمر هندي الطريقة الأصلية لعمل التمر هندي: تحتاجين إلى: طريقة تحضير المشروب: قومي بتقطيع التمر هندي إلى قطع صغيرة. أضيفي الماء إلى التمر هندي في وعاء مناسب الحجم. ضعي الوعاء على نار متوسطة لمدة عشر دقائق. يرفع الوعاء من على النار ويغطي ويترك التمر هندي لينقع في الماء. اتركي التمر هندي منقوع لمدة من ثلاث ساعات إلى أثنتا عشرة ساعة. بعد مرور الوقت قومي بتصفيه المشروب في وعاء آخر عن طريق قطعة الشاش. أضيفي السكر والليمون إلى الخليط وقلبي جيداً. يضاف ماء الورد وتقلب المكونات. أدخلي المشروب الثلاجة حتى يبدر ثم قدميه. مشروب التمر هندي بالكركاديه: مشروب التمر هندي بالكركاديه: خطوات تحضير المشروب: يقدع التمر هندي إلى قطع. ضعي كلاً من الكاركادية والماء والتمر هندي والسكر في وعاء على النار لخمس دقائق. قلبي ثم ارفعي الخليط من على النار واتركيه منقوع لليلة كاملة. قومي بتصفية المشورب في اليوم التالي بواسطة الشاش. يدخل المشروب الثلاجة ثم يوزع على أكواب التقديم ويقدم.

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