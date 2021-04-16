علاج رائحة الفم الكريهة بمواد طبيعية للحصول على رائحة فم منعشة

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة رائحة الفم الكريهة ويسعون إلي الوصول إلى علاج بشتى الطرق فهذه المشكلة تسبب لهم حرج شديد وتنفر الآخرين منهم كما أنها تعطي انطباعاً سيئاً عن الشخص، لذلك فقد جمعنا لكم في هذا المقال عدة طرق طبيعية تمكنكم من التخلص من تلك المشكلة بشكل نهائي فتابعونا لتعرفوا الوصفات بالتفصيل.

علاج رائحة الفم الكريهة وصفات طبيعية لتعطير الفم:

من المهم أولاً معرفة أن رائحة الفم السيئة قد تكون بسبب عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية وتراكم بقايا الطعام والمواد الجيرية الضارة والتي تستلزم الذهاب لطبيب الأسنان وإذالة تلك الطبقات والشوائب.

قد تكون الرائحة أيضاً بسبب عدوى بكتيرية أو فطرية بالفم وهي التي تعطي للفم رائحة كريهة وفي تلك الحالة لابد من الذهاب للطبيب وتناول الدواء اللأزم فالوصفات الطبيعية لن تجدي نفعاً.

وصفة الليمون والقرفة:

تحتاجين إلى:

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

عصير ثمرتان من الليمون الطازج.

كوب من الماء الدافئ.

الخطوات:

قومي بخلط كل المكونات مع بعضها في كوب الماء الدافئ. استخدمي الخليط للمضمضة كل يوم بعد كل وجبة وقبل النوم. يجب المداومة على الوصفة للحصول على أفضل النتائج.

استخدام الخل كمضمضة يعمل على تطهير الفم من الروائح الكريهة لذلك يمكنك المضمضة به في الصباح وقبل النوم.

تناول الخضرواوات والفواكه يعمل على علاج مشاكل الجهاز الهضمي التي قد تكون سبب في انبعاث الرائحة الكريهة.

يمكن تعطير الفم بمشروب النعناع اليومي واستخدامه كمضمضة.

اخلط بيكربونات الصوديوم مع الماء الدافئ واستخدمه كمضمضة لتطهير الفم.

من المهم الحرص على غسل الأسنان بعد كل وجبة وقبل النوم لتطهير الأسنان أول بأول من الميكروبات.

علاج رائحة الفم الكريهة بوصفات مجربة: