خطوات تحضير مكبوس اللحم وصفة فخمة ومميزة

يعد مكبوس اللحم من أشهى الاطباق المستوحاه من المطبخ الخليجي والتي تتكون من الأرز البسمتي المجهز بالتوابل مع قطع اللحم المدفوسة في الأرز والمكسرات، يعد هذا الطبق من أشهى الأطباق وأكثرها فخامة وهو الأمثل لفطور رمضان خاصة إذا كان لديك ضيوف على مائدة الإفطار كما أنه مناسب للمناسبات السعيدة والأفراح أيضاً، تابعونا لمعرفة الوصفة بالتفصيل. مكبوس اللحم المقادير اللازمة لتحضير الطبق: كيلو من اللحم الضاني أو أي نوع تفضلون.

نصف كوب من السمن البلدي.

خمس حبات من البصل كبيرات الحجم.

خمس فصوص من الثوم المفروم.

ثمرتان كبيرتان من الطماطم المبشورة خشن.

ثلاث أكواب من الأرز البسمتي.

زبيب ولوز للتزيين.

ملعقة كبيرة ونصف من ملح الطعام الأبيض.

ملعقتان صغيرتان من الكركم.

ملعقتان صغيرتان من القرفة المطحونة.

ملعقتان صغيرتان من الكزبرة الجافة المطحونة.

ملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقتان صغيرتان من الحبهان المطحون.

ملعقتان صغيرتان من توابل اللحم المشكلة.

ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون.

خمس حبات من لالقرنفل الصحيح.

خمس حبات من الحبهان أو الهيل الصحيح.

خمس حبات من الفلفل الأسود الغير مطحون.

ثلاث أعواد سليمة من القرفة. خطوات تحضير مكبوس اللحم: قومي بغسل الارز ونقعه. شوجي اللحم في السمنة حتى يتغير لونها ثم أضيفي الثوم والبصل المفروم. أضيفي جميع التوابل المطحونة والغير مطحونة وقلبي. أضيفي الطماطم ثم ربع كوب من الماء وقلبي واتركي اللحم ينضج لنصف ساعة. أزيلي قطع اللحم وضعيها جانباً ثم ضعي مكانها الأرز بعد تصفيته من الماء. قلبي الأرز مع المكونات ثم اتركيه لمدة ثلث ساعة حتى يتشرب الخليط وينضج. أعيدي اللحم إلى الأرز وقلبي واتركيه يكتسب النكهة. بعد أن تنضج المكونات ضعيها في طبق التقديم زينيه بالزبيب وواللوز. مكبوس اللحم المقادير اللازمة لتحضير الطبق:خطوات تحضير مكبوس اللحم: الوسوم

يعد مكبوس اللحم من أشهى الاطباق المستوحاه من المطبخ الخليجي والتي تتكون من الأرز البسمتي المجهز بالتوابل مع قطع اللحم المدفوسة في الأرز والمكسرات، يعد هذا الطبق من أشهى الأطباق وأكثرها فخامة وهو الأمثل لفطور رمضان خاصة إذا كان لديك ضيوف على مائدة الإفطار كما أنه مناسب للمناسبات السعيدة والأفراح أيضاً، تابعونا لمعرفة الوصفة بالتفصيل. مكبوس اللحم المقادير اللازمة لتحضير الطبق: كيلو من اللحم الضاني أو أي نوع تفضلون.

نصف كوب من السمن البلدي.

خمس حبات من البصل كبيرات الحجم.

خمس فصوص من الثوم المفروم.

ثمرتان كبيرتان من الطماطم المبشورة خشن.

ثلاث أكواب من الأرز البسمتي.

زبيب ولوز للتزيين.

ملعقة كبيرة ونصف من ملح الطعام الأبيض.

ملعقتان صغيرتان من الكركم.

ملعقتان صغيرتان من القرفة المطحونة.

ملعقتان صغيرتان من الكزبرة الجافة المطحونة.

ملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقتان صغيرتان من الحبهان المطحون.

ملعقتان صغيرتان من توابل اللحم المشكلة.

ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون.

خمس حبات من لالقرنفل الصحيح.

خمس حبات من الحبهان أو الهيل الصحيح.

خمس حبات من الفلفل الأسود الغير مطحون.

ثلاث أعواد سليمة من القرفة. خطوات تحضير مكبوس اللحم: قومي بغسل الارز ونقعه. شوجي اللحم في السمنة حتى يتغير لونها ثم أضيفي الثوم والبصل المفروم. أضيفي جميع التوابل المطحونة والغير مطحونة وقلبي. أضيفي الطماطم ثم ربع كوب من الماء وقلبي واتركي اللحم ينضج لنصف ساعة. أزيلي قطع اللحم وضعيها جانباً ثم ضعي مكانها الأرز بعد تصفيته من الماء. قلبي الأرز مع المكونات ثم اتركيه لمدة ثلث ساعة حتى يتشرب الخليط وينضج. أعيدي اللحم إلى الأرز وقلبي واتركيه يكتسب النكهة. بعد أن تنضج المكونات ضعيها في طبق التقديم زينيه بالزبيب وواللوز. مكبوس اللحم المقادير اللازمة لتحضير الطبق:خطوات تحضير مكبوس اللحم:

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