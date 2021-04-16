طريقة عمل صدور الدجاج بالكريمة والمشروم

تعد وصفة صدور الدجاج بالكريمة من أشهى الوصفات التي يمكنك تحضير الدجاج بها بدلاً من الطريقة التقليدية جربي الطريقة الإيطالية لعمل قطع الدجاج مع الوايت صوص وقطع المشروم الشهية والمغذية، يمكنك تحضير تلك الوصفة بكل سهولة وفي وقت قليل وتقديمها على سفرتك في رمضان أو في أي وقت آخر فتابعينا لتعرفي الطريقة والخطوات. صدور الدجاج بالكريمة المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: أربع قطع من صدور الدجاج المخلية.

ربع كيلو من المشروم المقطع.

كوبان من الكريمة الصالحة للطهي.

كوب من الماء الساخن.

حبتان من البصل المفرومة متوسطة الحجم

ملعقة ونصف صغيرة من الملح الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة صغيرة من الأوريجانو جاف المطحون.

ملعقة صغيرة من البقدونس المطحون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

فصان من الثوم المفروم.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة. خطوات تحضير صدور الدجاج بالكريمة: قومي بغسل قطع الدجاج بالخل والملح والليمون واشطفيها ثم اخليها من العظم والجلد. اصنعي شقوق بالسكين في الصدور. قومي بخلط الملح والفلفل والاوريجانو والبابريكا. تتبل صدور الدجاج بالتتبيلة وتترك ليلة كاملة لتتشربها. قومي بإذابة الزبدة مع الزيت في المقلاة وشوحي الثوم والبصل. أضيفي المشروم وقلبي لمدة خمس دقائق. أيفي الدجاج وشوحيه ثم أضيفي الماء. اتركي قطع الدجاج حتى تنضج ثم أضيفي الكريمة. أضيفي البقدونس وتبلي الخليط بالمزيد من الملح والفلفل وقلبي. اتركي الخليط على النار حتى ينضج تماماً ويصبح الصوص أكثر كثافة. ارفعب الصوص من على النار واتركيه يبدر قليلاً. يوضع قطعة من الدجاج في طبق التقديم ويرش فوقها القليل من الصوص الأبيض والماشروم. يزين الطبق بالبقدونس المفروم ثم يقدم ساخن مع المكرونة البيضاء أو الحمراء. صدور الدجاج بالكريمة المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:خطوات تحضير صدور الدجاج بالكريمة: ملاحظة: يمكن استخدام اللبن الساخن عوضاً عن الكريمة والماء. الوسوم

تعد وصفة صدور الدجاج بالكريمة من أشهى الوصفات التي يمكنك تحضير الدجاج بها بدلاً من الطريقة التقليدية جربي الطريقة الإيطالية لعمل قطع الدجاج مع الوايت صوص وقطع المشروم الشهية والمغذية، يمكنك تحضير تلك الوصفة بكل سهولة وفي وقت قليل وتقديمها على سفرتك في رمضان أو في أي وقت آخر فتابعينا لتعرفي الطريقة والخطوات. صدور الدجاج بالكريمة المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: أربع قطع من صدور الدجاج المخلية.

ربع كيلو من المشروم المقطع.

كوبان من الكريمة الصالحة للطهي.

كوب من الماء الساخن.

حبتان من البصل المفرومة متوسطة الحجم

ملعقة ونصف صغيرة من الملح الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة صغيرة من الأوريجانو جاف المطحون.

ملعقة صغيرة من البقدونس المطحون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

فصان من الثوم المفروم.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة. خطوات تحضير صدور الدجاج بالكريمة: قومي بغسل قطع الدجاج بالخل والملح والليمون واشطفيها ثم اخليها من العظم والجلد. اصنعي شقوق بالسكين في الصدور. قومي بخلط الملح والفلفل والاوريجانو والبابريكا. تتبل صدور الدجاج بالتتبيلة وتترك ليلة كاملة لتتشربها. قومي بإذابة الزبدة مع الزيت في المقلاة وشوحي الثوم والبصل. أضيفي المشروم وقلبي لمدة خمس دقائق. أيفي الدجاج وشوحيه ثم أضيفي الماء. اتركي قطع الدجاج حتى تنضج ثم أضيفي الكريمة. أضيفي البقدونس وتبلي الخليط بالمزيد من الملح والفلفل وقلبي. اتركي الخليط على النار حتى ينضج تماماً ويصبح الصوص أكثر كثافة. ارفعب الصوص من على النار واتركيه يبدر قليلاً. يوضع قطعة من الدجاج في طبق التقديم ويرش فوقها القليل من الصوص الأبيض والماشروم. يزين الطبق بالبقدونس المفروم ثم يقدم ساخن مع المكرونة البيضاء أو الحمراء. صدور الدجاج بالكريمة المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:خطوات تحضير صدور الدجاج بالكريمة: ملاحظة: يمكن استخدام اللبن الساخن عوضاً عن الكريمة والماء.

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