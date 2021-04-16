حساء الدجاج اللذيذ والمغذي والدافئ بخطوات بسيطة وسهلة للجميع

يعد حساء الدجاج أو شوربة الفراخ من ألذ أنواع الشوربات على الإطلاق فهذه الشوربة تتميز بكونها دافئة وشهية للغاية مع عصرة من الليمون الطازج، يقدم هذا الحساء للجسم قدر عالي من الطاقة كما يساعد على علاج العديد من المشكلات والأمراض فهو الطعام الأمثل في حالة الغصابة بالذكام أو التهابات في المعدة، فتابعينا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيره بالتفصيل. حساء الدجاج المقادير اللازمة لتحضير الطبق: خطوات تحضير حساء الدجاج: قومي بتقطيع الدجاج إلى أرباع أو ثمانية أجزاء لكل دجاجة. اغسلي القطع جيداً بالخل والليمون والملح ثم اشطفيها وانقعيها. قومي بتشويح الدجاج في وعاء واسع على نار متوسطة مع رشة من الفلفل الأسمر لمدة خمس دقائق. أضيفي كمية كافية من الماء لتغطي القطع أو لتملأ الوعاء. أضيفي الحبهان والورق اللوري والملح وقلبي. قشري البصل وقطعيها إلى أرباع ثم أضيفيها. أضيفي اكليل الجلبل وأعواد القرفة وقلبي. غطي الوعاء واتركي قدع الدجاج لتنظج على نار هادئة لمدة ساعة. احرصي على إزالة الطبقة البيضاء المتكونة على سطح الحساء من وقت إلا آخر حتى لا يؤثر على طعمها. بعد نظوج قطع الدجاج قومي بإزالتها من الحساء ثم تصفية الحساء من التوابل والقرفة. يقدم الحساء ساخن مع قطعة من الدجاج والأرز. حساء الدجاج المقادير اللازمة لتحضير الطبق:خطوات تحضير حساء الدجاج: الوسوم

يعد حساء الدجاج أو شوربة الفراخ من ألذ أنواع الشوربات على الإطلاق فهذه الشوربة تتميز بكونها دافئة وشهية للغاية مع عصرة من الليمون الطازج، يقدم هذا الحساء للجسم قدر عالي من الطاقة كما يساعد على علاج العديد من المشكلات والأمراض فهو الطعام الأمثل في حالة الغصابة بالذكام أو التهابات في المعدة، فتابعينا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيره بالتفصيل. حساء الدجاج المقادير اللازمة لتحضير الطبق: خطوات تحضير حساء الدجاج: قومي بتقطيع الدجاج إلى أرباع أو ثمانية أجزاء لكل دجاجة. اغسلي القطع جيداً بالخل والليمون والملح ثم اشطفيها وانقعيها. قومي بتشويح الدجاج في وعاء واسع على نار متوسطة مع رشة من الفلفل الأسمر لمدة خمس دقائق. أضيفي كمية كافية من الماء لتغطي القطع أو لتملأ الوعاء. أضيفي الحبهان والورق اللوري والملح وقلبي. قشري البصل وقطعيها إلى أرباع ثم أضيفيها. أضيفي اكليل الجلبل وأعواد القرفة وقلبي. غطي الوعاء واتركي قدع الدجاج لتنظج على نار هادئة لمدة ساعة. احرصي على إزالة الطبقة البيضاء المتكونة على سطح الحساء من وقت إلا آخر حتى لا يؤثر على طعمها. بعد نظوج قطع الدجاج قومي بإزالتها من الحساء ثم تصفية الحساء من التوابل والقرفة. يقدم الحساء ساخن مع قطعة من الدجاج والأرز. حساء الدجاج المقادير اللازمة لتحضير الطبق:خطوات تحضير حساء الدجاج:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حساء الدجاج اللذيذ والمغذي والدافئ بخطوات بسيطة وسهلة للجميع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.