فتة الشيش طاووق الطبق الألذ والأشهى والأسهل تحضيراً على سفرة رمضان

تعد فتة الشيش طاووق من أشهى الأطباق التي يمكن تحضيرها على الإطلاق فهو طبق شهي ومميز مناسب للمناسبات والعزائم ويحبه العديد من الناس، يمكنك في شهر رمضان المبارك تحضير هذا الطبق وتزيين السفرة به كما أنه سيكون الخيار الأفضل إذا كان لديك ضيوف على مائدة الإفطار فهو سريع التحضير فتابعينا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير هذا الطبق بالتفصيل. فتة الشيش طاووق المقادير اللازمة لتحضير الطبق: كيلو أفخاذ دجاج المخلية.

كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

كوب بصل مقطع مكعبات.

كوب فلفل الألوان المقطع مكعبات. فتة الشيش طاووق المقادير اللازمة لتحضير الطبق: مقادير الصوص: كوبان من الزبادي.

ربع كوب من عصير الليمون.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

كوب من الخبز الشامي المحمص. طريقة تحضير فتة الشيش طاووق: قومي بخلط جميع التوابل معاً في وعاء. أضيفي الزبادي والخل والثوم المفروم وعصير الليمون والزيت وقلبي. أحضري قطع الدجاج بعد غسلها وخليها من الجلد والعظم ثم قطعيها لمكعبات سميكة. ضعي قطع الدجاج في التتبيلة وقلبيها جيداً حتى تتوزع التتبيلة على كل القطع. يغطي الطبق ويترك في الثلاجة لليلة كاملة. أحضري الأعواد الخشبية وانقعيها في الماء حتى تلين. ضعي قطع الدجاج في الأسياخ الخشبية بالتبادل مع الفلفل والبصل وقطع الطماطم أيضاً. ضعي الاسياخ في صينية الفلرن وفوقها التتبيلة وأدخليها الفرن حتى تنضج تماماً وتصبح ذهبية اللون. حضري الصوص عن طريق خلط ميع المقادير عدى الخبز وقلبي. يوضع الخبز المحمص المقطع وفوقه الصوص ويقدم مع الأرز الابيض وأسياخ الشيش طاووق. طريقة تحضير فتة الشيش طاووق: الوسوم

تعد فتة الشيش طاووق من أشهى الأطباق التي يمكن تحضيرها على الإطلاق فهو طبق شهي ومميز مناسب للمناسبات والعزائم ويحبه العديد من الناس، يمكنك في شهر رمضان المبارك تحضير هذا الطبق وتزيين السفرة به كما أنه سيكون الخيار الأفضل إذا كان لديك ضيوف على مائدة الإفطار فهو سريع التحضير فتابعينا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير هذا الطبق بالتفصيل. فتة الشيش طاووق المقادير اللازمة لتحضير الطبق: كيلو أفخاذ دجاج المخلية.

كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

كوب بصل مقطع مكعبات.

كوب فلفل الألوان المقطع مكعبات. فتة الشيش طاووق المقادير اللازمة لتحضير الطبق: مقادير الصوص: كوبان من الزبادي.

ربع كوب من عصير الليمون.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

كوب من الخبز الشامي المحمص. طريقة تحضير فتة الشيش طاووق: قومي بخلط جميع التوابل معاً في وعاء. أضيفي الزبادي والخل والثوم المفروم وعصير الليمون والزيت وقلبي. أحضري قطع الدجاج بعد غسلها وخليها من الجلد والعظم ثم قطعيها لمكعبات سميكة. ضعي قطع الدجاج في التتبيلة وقلبيها جيداً حتى تتوزع التتبيلة على كل القطع. يغطي الطبق ويترك في الثلاجة لليلة كاملة. أحضري الأعواد الخشبية وانقعيها في الماء حتى تلين. ضعي قطع الدجاج في الأسياخ الخشبية بالتبادل مع الفلفل والبصل وقطع الطماطم أيضاً. ضعي الاسياخ في صينية الفلرن وفوقها التتبيلة وأدخليها الفرن حتى تنضج تماماً وتصبح ذهبية اللون. حضري الصوص عن طريق خلط ميع المقادير عدى الخبز وقلبي. يوضع الخبز المحمص المقطع وفوقه الصوص ويقدم مع الأرز الابيض وأسياخ الشيش طاووق. طريقة تحضير فتة الشيش طاووق:

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