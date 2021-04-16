طريقة المعصوب بالموز والقشطة ومقادير العجينة

طريقة المعصوب بالموز والقشطة أو طريقة عمل المعصوب بالخبز الجاهز يمكن أن نقوم بعملها في المنزل، حيث يعد المعصوب بالموز أحد أشهر أنواع الحلويات الشرقية أو حلويات رمضان التي يتم عملها بكثرة في جميع أنحاء العالم العربي خصوصاً في المملكة العربية السعودية، حيث يرتبط هذا النوع من الحلويات بتراث المطبخ السعودي منذ وقت طويل، ويتم تقديم ذلك الطبق على أنه حلوى خفيفة على المعدة في شهر رمضان الكريم، مثل طريقة عمل اللقيمات المقرمشة أو أيضًا الحلوى المشهورة في رمضان وهي قطايف رمضان وسنقدم لكم بالتفصيل طريقة عمل المعصوب السعودي المتميز.

طريقة المعصوب بالموز والقشطة

إذا كنتِ تريدين عمل طبق حلوى سريع التحضير بخطوات بسيطة في المنزل، بالإضافة إلى كل ذلك يكون مغذيا للأطفال، فهنا نقدم لكي أسرع طريقة لعمل المعصوب بالموز والقشطة، وهي كما يأتي:

مقادير عجينة المعصوب

يلزم لتحضير عجينة المعصوب مجموعة من المقادير، وهي كالآتي:

مقدار واحد كوب من الدقيق الأسمر.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من السكر.

مقدار كوبان من الحليب الساخن.

مقدار ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر أو السائلة.

طريقة عمل معصوب ومقاديره

إليكِ المقادير المطلوبة لتحضير المعصوب:

مقدار أربع حبات من الموز.

مقدار كوب واحد من العسل.

مقدار كوب واحد من الجبنة الحلوة.

مقدار 50 زبدة غير مالحة.

مقدار كوب واحد من قشطة القيمر.

نقوم بإحضار وعاء كبير ثم نقوم بإضافة الدقيق، بعد نخله أولاً بشكل جيد.

نقوم بإضافة الفانيليا على الدقيق ثم نقوم بالتقليب جيداً.

نقوم بإحضار وعاء كبير آخر ثم نضع فيه الحليب الدافئ، ومقادير السكر والخميرة الفورية مع التقليب الجيد بشكل مستمر، ثم نقوم بإضافة خليط الدقيق الأسمر والفانيليا تدريجياً إلى أن يصبح قوام الخليط شبه سائل.

نترك العجينة قليلاً حتى ترتاح مع مراعاة تدفئة المكان حتى يتضاعف حجمها وتخمر جيداً.

نقوم بإحضار مقلاة ثم نقوم بإضافة الزيت النباتي، ثم نرفعها على النار إلى أن يسخن الزيت، ثم نقوم بوضع قطعة صغيرة من العجينة ونتركها إلى أن تتحول إلى اللون الذهبي، مع التقليب باستمرار على جميع الجوانب.

نكرر الخطوة السابقة إلى أن تنتهي العجينة.

نقوم بتقطيع حبات الموز إلى شرائح طويلة، ثم نقوم بتقطيع العجين بعد النضج، ثم نقوم بخلطهم بشكل جيد.

نقوم بوضع الموز والفطائر في الخلاط الكهربائي، ونخلطهم بشكل جيد، ثم نقوم بإضافة القشطة والزبدة والعسل ونخلطهم جيداً أيضاً.

نصب الخليط في طبق التقديم ويتم تزيينه بالقشطة والعسل وبذلك يكون جاهز للتقديم.

طريقة عمل المعصوب السعودي