أبسط وصفة لعمل رموش الست كحلوي رمضانية في المنزل بأقل التكاليف

تعد حلوي رموش الست، من الحلويات الشرقية المشهورة، التي يمكن أن تقدميها لأفراد أسرتك خلال شهر رمضان الكريم، فهي حلوي تتميز بمذاقها الخاص وشكلها المميز، لذلك تعتبر من أجمل وافضل الحلويات الشرقية، فهي حلوي لا تأخذ كثير من الوقت لإعدادها، يفضلها الكثير من الكبار والصغار، فهي تعتبر من أكثر الحلويات المحببة لقلوب الأطفال، وطريقة صنعها في المنزل سهلة وبسيطة وغير مكلفة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال أفضل طريقة لتحضيرها في المنزل، ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف علي طريقة عمل رموش الست في المنزل بطعمها المميز.

مكونات عمل رموش الست

واليوم نقدم لكم من خلال السطور الأتية أبسط مكونات لعمل هذة الحلوي وهي كما يلي:-

ثلاث أكواب من الدقيق.

نصف كوب دقيق سميد.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب سكر بودرة.

جوز هند.

كوب زبدة.

ثلاث بيضات.

فانيليا.

رشة ملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من هنا علي طريقة تحضير رموش الست في المنزل وهي كالاتي:-

قومي بوضع الدقيق والسميد والبيكنج بودر وسكر والبيض والزبدة والفانيليا والملح وقومي بعجنهم جيداً مع بعض، حتي تتكون عجينة متماسكة وهشة. بعد ذلك قومي بتقطيع العجينة إلي أصابع، وشكليها بالشوكة بالعرض، قومي بإحضار صينية ودهنيها بالزبدة ورصي بها الأصابع. قومي بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية، ثم قومي بإدخال الصينية فيها حتي تنضج تماماً، بعد ذلك أسقيها بالشربات وزينيها بجوز الهند وقدميها بالهناء والشفاء.

مقادير الشربات

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

معلقة عصير لليمون.

سوف نعرض من هنا طريقة تحضير الشربات وهي كما يلي:-