طريقة عمل أصابع زينب في المنزل بشكل جديد ومختلف تقدميها في رمضان

تعتبر أصابع زينب، من أشهر الحلويات التي يمكن أن تقدميها خلال شهر رمضان، فهي من أسهل الحلويات التي يمكن أن تحضيرها في بضع دقائق، لأنها تتميز بالبساطة والسهولة، وتعتبر من الحلويات الأساسية علي سفرة رمضان، ولا تحتاج إلي كثير من الجهد لتحضيرها، فهناك طرق عديدة لصنعها في المنزل، فهي تعتبر من أشهي وألذ الحلويات الشهية، فهي بمكونات بسيطة علي قد الأيد، وتبحث دائماً الأمهات علي أسهل طريقة لصنعها، ولذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل أصابع زينب بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل أصابع زينب

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية مكونات أصابع زينب وهي كما يلي:-

كوب من الدقيق.

كوب من السميد.

معلقة صغيرة خميرة فورية.

ربع كوب من الزيت.

رشة ملح.

رشة سكر.

فانيليا.

ماء.

زيت للقلي.

جوز هند.

طريقة التحضير

من هنا سوف نقدم لكم طريقة تحضير أصابع زينب وهي كالاتي:-

قومي بخلط الدقيق والسميد والزيت والخميرة وملح والسكر والفانيليا، مع بعض جيداً بعد ذلك قومي بإضافة الماء بالتدريج، حتي تحصلي علي عجينة متماسكة وطرية. قومي بتقطيعها لكرات صغيرة وشكليها علي مبشرة، اتركيها لتخمر لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم قومي بوضع إناء علي النار وضعي فيه الزيت حتي يسخن جيداً. قومي بقلي الأصابع في الزيت الساخن، وأخرجها عندما تأخذ الون الذهبي، ثم ضعيها في الشربات البارد، وبعد ذلك صفيها من الشربات وانثري جوز الهند عليها ثم قدميها.

مقادير الشربات

كوب من الماء.

كوب من السكر.

عصيرة ليمونة.

سوف نتعرف علي طريقة تحضير الشربات وهي كما يلي:-