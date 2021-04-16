لو زهقتي من الكفتة بالطريقة العادية يبقي لازم تجربيها بالطريقة ده مش هتبطلي تعمليها هتشرفك ف العزومات، الكفتة من الأكلات الشعبية الشهيرة التي يبحث الجميع عن طريقة لها يتم تحضيرها في البيت بنفس طعم المحلات وفي هذا المقال لكم بعض الطرق السهلة وفي نفس الوقت مثل المحلات. طريقة عمل الكفتة طريقة عمل الكفتة مكونات عمل الكفتة نصف كيلو من اللحم قليل الدهون.

بصلتان مبشورتان.

ثمرة طماطم مفرومه.

ملعقة خل.

٣ ملاعق من البقسماط.

بهارات.

قطعة من الفحم. طريقة تحضير عمل الكفتة في إناء نضع اللحم المفروم مع الخل والبقسماط وخلطهم جيدًا، ونضع البهارات كامله وتقليبهم جيدًا.

توضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

استخدام ماء البصل المبشور والطماطم المفرومة لتشكيل الكفتة على شكل أصابع.

ووضعها على الشواية أو في الصينية وإدخالها الفرن على درجة حرارة متوسطة وعند إخراجها نلفها في ورق الفويل والفحم.

ثم وضعها في الأطباق وتقديمها للأكل. طريقة اخرى لعمل الكفتة في المنزل طريقة تحضير عمل الكفتةطريقة اخرى لعمل الكفتة في المنزل مكونات عمل الكفتة في المنزل كيلو من اللحم المفروم.

بصلة مفرومة مصفاه من الماء.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

ملح وفلفل أسمر حسب الرغبة.

رشه جوز الطيب.

بقدونس مفروم.

بهارات كفته. طريقة التحضير عمل الكفتة مزج المكونات وخلطهم جيدًا وتركهم في الثلاجة لمدة ساعة أو أكثر.

ابدئي بتشكيل الكفتة على شكل أصابع ووضعها في الفرن على الشبكة أو في الصينية ورش ماء البصل المفروم عليها.

يكون الفرن في درجة حرارة متوسطة ونضع الكفتة حتى تتم النضج ويتم إخراجها وتقديمها. طريقة تحضير الكفتة كالمطاعم طريقة التحضير عمل الكفتةطريقة تحضير الكفتة كالمطاعم مكونات الكفتة كيلو من اللحم.

ملح وفلفل اسمر حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة ببريكا.

رشه قرفة.

بصلة مفرومة.

حبة فلفل أخضر.

٢ ملعقة صلصة طماطم.

بقدونس مفروم. مكونات الكفتة طريقة تحضير عمل الكفتة خلط المكونات مع بعضها البعض في إناء وتركها في الثلاجة لمدة ليلة كامله بالعبارات الخاصة بها كاملة.

دهن صينية ناشفة بالزيت ووضع الكفتة بها على هيئة أصابع..

بها على هيئة أصابع.. إدخالها الفرن على نار متوسطة حتى الاستواء ثم يمكن تقديمها مع السلطات المطلوبة. الوسوم

لو زهقتي من الكفتة بالطريقة العادية يبقي لازم تجربيها بالطريقة ده مش هتبطلي تعمليها هتشرفك ف العزومات، الكفتة من الأكلات الشعبية الشهيرة التي يبحث الجميع عن طريقة لها يتم تحضيرها في البيت بنفس طعم المحلات وفي هذا المقال لكم بعض الطرق السهلة وفي نفس الوقت مثل المحلات. طريقة عمل الكفتة طريقة عمل الكفتة مكونات عمل الكفتة نصف كيلو من اللحم قليل الدهون.

بصلتان مبشورتان.

ثمرة طماطم مفرومه.

ملعقة خل.

٣ ملاعق من البقسماط.

بهارات.

قطعة من الفحم. طريقة تحضير عمل الكفتة في إناء نضع اللحم المفروم مع الخل والبقسماط وخلطهم جيدًا، ونضع البهارات كامله وتقليبهم جيدًا.

توضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

استخدام ماء البصل المبشور والطماطم المفرومة لتشكيل الكفتة على شكل أصابع.

ووضعها على الشواية أو في الصينية وإدخالها الفرن على درجة حرارة متوسطة وعند إخراجها نلفها في ورق الفويل والفحم.

ثم وضعها في الأطباق وتقديمها للأكل. طريقة اخرى لعمل الكفتة في المنزل طريقة تحضير عمل الكفتةطريقة اخرى لعمل الكفتة في المنزل مكونات عمل الكفتة في المنزل كيلو من اللحم المفروم.

بصلة مفرومة مصفاه من الماء.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

ملح وفلفل أسمر حسب الرغبة.

رشه جوز الطيب.

بقدونس مفروم.

بهارات كفته. طريقة التحضير عمل الكفتة مزج المكونات وخلطهم جيدًا وتركهم في الثلاجة لمدة ساعة أو أكثر.

ابدئي بتشكيل الكفتة على شكل أصابع ووضعها في الفرن على الشبكة أو في الصينية ورش ماء البصل المفروم عليها.

يكون الفرن في درجة حرارة متوسطة ونضع الكفتة حتى تتم النضج ويتم إخراجها وتقديمها. طريقة تحضير الكفتة كالمطاعم طريقة التحضير عمل الكفتةطريقة تحضير الكفتة كالمطاعم مكونات الكفتة كيلو من اللحم.

ملح وفلفل اسمر حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة ببريكا.

رشه قرفة.

بصلة مفرومة.

حبة فلفل أخضر.

٢ ملعقة صلصة طماطم.

بقدونس مفروم. مكونات الكفتة طريقة تحضير عمل الكفتة خلط المكونات مع بعضها البعض في إناء وتركها في الثلاجة لمدة ليلة كامله بالعبارات الخاصة بها كاملة.

دهن صينية ناشفة بالزيت ووضع الكفتة بها على هيئة أصابع..

بها على هيئة أصابع.. إدخالها الفرن على نار متوسطة حتى الاستواء ثم يمكن تقديمها مع السلطات المطلوبة.

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