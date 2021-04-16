طريقة عمل الحجازية لعشاق القرفة سريعة بمكونات بسيطة في البيت

طريقة عمل الحجازية ، من أفضل الحلويات التي تتميز بوجود القرفة في حشوة العجين الرائعة، والتي تعتبر من أشهر الحلويات في الإسكندرية، يقبل علي شرائها العديد من المواطنون من محلات الحلويات، ويدفون مبالغ في شرائها، ولكن في هذه المقالة نقدم لكم طريقة عمل الحجازية لعشاق القرفة سريعة بمكونات بسيطة واقتصادية موجودة في المنزل . طريقة عمل الحجازية طريقة عمل الحجازية مكونات الحجازية بسيطة واقتصادية ومودة في كل مطبخ إليك مقادير الحجازية بالتفصيل: 2كوب دقيق.

2كوب سميد.

1/2 كوب سكر.

1/2 كوب سمنة.

1/2كوب زيت.

معلقة خميرة كبيرة.

1/2 كوب ماء دافئ. تحضير عجينة الحجازية في وعاء فارغ، أضيفي دقيق السميد والدقيق الأبيض ورشة من الملح أخلطيهم معاً.

في بولة، أضيفي 1/2 كوب الماء و 1/2 كوب السكر وملعقة خميرة كبيرة، وذوبيهم في الماء، واتركيها تهدأ قليلاً.

في خليط الدقيق والسميد، أضيفي السمن والزيت واخلطيهم حتى تتشرب كل حبيبات الدقيق والسميد السمن والزيت مثل طريقة عمل البسبوسة بالزبادي .

. قومي بإضافة خليط الماء والسكر والخميرة عليهم، وقومي بالتقليب وعجن مكونات الحجازية حتى تحصلي علي عجينة متماسكة واتركيها تخمر مدة من 3 ل 4 ساعات تقريباً، ونقوم بتحضير حشوة الحجازية. حشوة الحجازية 1/2 كوب سميد.

3/4 كوب سكر.

2 ملعقة من الماء.

3 ملاعق كبار من القرفة أو حسب الرغبة. تحضير عجينة الحجازيةحشوة الحجازية إليك طريقة عمل عجينة القطايف بحشوة النوتيلا الاقتصادية في البيت. طريقة تحضير الحجازية أخلطي السميد والسكر والقرفة معاً جيداً، ثم أضيفي إليهم 2 ملعقة من الماء حتى تحصلي علي قوام رملة البحر لخليط حشوة الحجازية .

. قومي بقسم عجينة الحجازية إلي نصفين.

إلي نصفين. في صينية مقاس 28، قومي بفرد عجينة الحجازية في الصينية مع عمل حواف في الصينية حتى تتمكن من غلق جوانب صينية الحجازية .

في الصينية مع عمل حواف في الصينية حتى تتمكن من غلق جوانب صينية . ثم أضيفي حشوة الحجازية التي قمنا بتحضيرها في الصينية كاملة بالتساوي.

التي قمنا بتحضيرها في الصينية كاملة بالتساوي. ثم قومي بفرد النصف الثاني من الحجازية علي الصينية.

علي الصينية. بعد تساوي الطبقة الأخيرة من الحجازية، وفي أخر خطوة من طريقة تحضير الحجازية قومي باستخدام الشوكة في إعطائها شكل وقومي بتقطيعها قبل إدخالها الفرن علي شكل السمبوسة.

وفي أخر خطوة من قومي باستخدام الشوكة في إعطائها شكل وقومي بتقطيعها قبل إدخالها الفرن علي شكل السمبوسة. قومي بإدخالها الفرن علي درجة حرارة 200 مئوية في الرف الأخير، وعند تحمر الأطراف قومي بتشغيل الشواية حتى تنجح معك طريقة عمل الحجازية. طريقة تحضير الحجازية الوسوم

طريقة عمل الحجازية ، من أفضل الحلويات التي تتميز بوجود القرفة في حشوة العجين الرائعة، والتي تعتبر من أشهر الحلويات في الإسكندرية، يقبل علي شرائها العديد من المواطنون من محلات الحلويات، ويدفون مبالغ في شرائها، ولكن في هذه المقالة نقدم لكم طريقة عمل الحجازية لعشاق القرفة سريعة بمكونات بسيطة واقتصادية موجودة في المنزل . طريقة عمل الحجازية طريقة عمل الحجازية مكونات الحجازية بسيطة واقتصادية ومودة في كل مطبخ إليك مقادير الحجازية بالتفصيل: 2كوب دقيق.

2كوب سميد.

1/2 كوب سكر.

1/2 كوب سمنة.

1/2كوب زيت.

معلقة خميرة كبيرة.

1/2 كوب ماء دافئ. تحضير عجينة الحجازية في وعاء فارغ، أضيفي دقيق السميد والدقيق الأبيض ورشة من الملح أخلطيهم معاً.

في بولة، أضيفي 1/2 كوب الماء و 1/2 كوب السكر وملعقة خميرة كبيرة، وذوبيهم في الماء، واتركيها تهدأ قليلاً.

في خليط الدقيق والسميد، أضيفي السمن والزيت واخلطيهم حتى تتشرب كل حبيبات الدقيق والسميد السمن والزيت مثل طريقة عمل البسبوسة بالزبادي .

. قومي بإضافة خليط الماء والسكر والخميرة عليهم، وقومي بالتقليب وعجن مكونات الحجازية حتى تحصلي علي عجينة متماسكة واتركيها تخمر مدة من 3 ل 4 ساعات تقريباً، ونقوم بتحضير حشوة الحجازية. حشوة الحجازية 1/2 كوب سميد.

3/4 كوب سكر.

2 ملعقة من الماء.

3 ملاعق كبار من القرفة أو حسب الرغبة. تحضير عجينة الحجازيةحشوة الحجازية إليك طريقة عمل عجينة القطايف بحشوة النوتيلا الاقتصادية في البيت. طريقة تحضير الحجازية أخلطي السميد والسكر والقرفة معاً جيداً، ثم أضيفي إليهم 2 ملعقة من الماء حتى تحصلي علي قوام رملة البحر لخليط حشوة الحجازية .

. قومي بقسم عجينة الحجازية إلي نصفين.

إلي نصفين. في صينية مقاس 28، قومي بفرد عجينة الحجازية في الصينية مع عمل حواف في الصينية حتى تتمكن من غلق جوانب صينية الحجازية .

في الصينية مع عمل حواف في الصينية حتى تتمكن من غلق جوانب صينية . ثم أضيفي حشوة الحجازية التي قمنا بتحضيرها في الصينية كاملة بالتساوي.

التي قمنا بتحضيرها في الصينية كاملة بالتساوي. ثم قومي بفرد النصف الثاني من الحجازية علي الصينية.

علي الصينية. بعد تساوي الطبقة الأخيرة من الحجازية، وفي أخر خطوة من طريقة تحضير الحجازية قومي باستخدام الشوكة في إعطائها شكل وقومي بتقطيعها قبل إدخالها الفرن علي شكل السمبوسة.

وفي أخر خطوة من قومي باستخدام الشوكة في إعطائها شكل وقومي بتقطيعها قبل إدخالها الفرن علي شكل السمبوسة. قومي بإدخالها الفرن علي درجة حرارة 200 مئوية في الرف الأخير، وعند تحمر الأطراف قومي بتشغيل الشواية حتى تنجح معك طريقة عمل الحجازية. طريقة تحضير الحجازية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الحجازية لعشاق القرفة سريعة بمكونات بسيطة في البيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.