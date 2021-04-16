طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة المفرومة والبشاميل اللذيذة في المنزل

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البطاطس باللحمة المفرومة والبشاميل ، تعتبر من الوجبات التي يحبها الكبار والصغار، وهي من الوجبات التي لها مذاق وطعم رائع وشهي، ويتم تقديمها مع الأرز والمقبلات وغيرها، وهي من الوجبات التي تختلف طريقة تحضيرها من بلد لأخر، وتتكون من بعض المكونات المتوفرة في كل منزل، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل صينية البطاطس باللحمة المفرومة والبشاميل اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة.مقادير صينية بطاطس باللحم المفروم والبشاميل
تحتوي البطاطس باللحمة المفرومة والبشاميل اللذيذة على بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وهي كالتالي:-
- نصف كيلو لحم مفروم أحمر.
- كيلو بطاطس مقشرة ومقطعة شرائح.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من البهارات.
- رشة من الزعتر.
- رشة من الروزماري.
- 2 ملعقة زبد أو زيت.
- حبة بصلة كبيرة مفرومة.
- 4 ملاعق كبيرة دقيق.
- 4 أكواب حليب.
- ربع كوب من الجبنة الشيدر.
- ربع كوب من الجبنة الرومي المبشورة.
سوف نتعرف على طريقة تحضير البطاطس باللحمة المفرومة والبشاميل اللذيذة في المنزل وهي كالآتي:-
- نقوم بتحضير مقلاة كبيرة ونضع به ملعقتين من الزبدة ونضعها على نار متوسطة عندما يسخن الزيت نضع البصل والثوم والملح والفلفل والبهارات والروزماري والزعتر والسماق ونقلب المكونات جيداً حتى تذبل.
- لتحضير البشاميل تحضير إناء ونضع به ملعقة من الزيت أو الزبد مع الدقيق وبعد أن يصبح لونه ذهبيًا نضيف الحليب ونقلب حتى يصبح الخليط سميكًا، ثم نضيف نصف كمية الجبن.
- نضيف اللحمة المفرومة على البصل ونقلب المكونات جيداً، لمدة نصف ساعة وترفعه من النار عندما يصبح الخليط جاهز.
نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- نقوم بتحضير صينية مدهونة بقطعة زبدة ونقوم بوضع نصف شرائح البطاطس ونرش بعد البقسماط ونضع اللحمة العصاج ونضع باقي كمية البطاطس ثم نضع البشاميل ونرش البقسماط.
- نضع نصف كمية الجبنة وندخل الصينية الفرن لمدة نصف ساعة مغطاة بورق فويل ثم نرفع الغطاء ونتركها لمدة 5 دقائق حتي يحمر وجهها.
- نخرج الصينية من الفرن ونقوم بتقديمها مع الأرز والمقبلات بالهنا والشفا.
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البطاطس باللحمة المفرومة والبشاميل ، تعتبر من الوجبات التي يحبها الكبار والصغار، وهي من الوجبات التي لها مذاق وطعم رائع وشهي، ويتم تقديمها مع الأرز والمقبلات وغيرها، وهي من الوجبات التي تختلف طريقة تحضيرها من بلد لأخر، وتتكون من بعض المكونات المتوفرة في كل منزل، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل صينية البطاطس باللحمة المفرومة والبشاميل اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة.مقادير صينية بطاطس باللحم المفروم والبشاميل
تحتوي البطاطس باللحمة المفرومة والبشاميل اللذيذة على بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وهي كالتالي:-
- نصف كيلو لحم مفروم أحمر.
- كيلو بطاطس مقشرة ومقطعة شرائح.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من البهارات.
- رشة من الزعتر.
- رشة من الروزماري.
- 2 ملعقة زبد أو زيت.
- حبة بصلة كبيرة مفرومة.
- 4 ملاعق كبيرة دقيق.
- 4 أكواب حليب.
- ربع كوب من الجبنة الشيدر.
- ربع كوب من الجبنة الرومي المبشورة.
سوف نتعرف على طريقة تحضير البطاطس باللحمة المفرومة والبشاميل اللذيذة في المنزل وهي كالآتي:-
- نقوم بتحضير مقلاة كبيرة ونضع به ملعقتين من الزبدة ونضعها على نار متوسطة عندما يسخن الزيت نضع البصل والثوم والملح والفلفل والبهارات والروزماري والزعتر والسماق ونقلب المكونات جيداً حتى تذبل.
- لتحضير البشاميل تحضير إناء ونضع به ملعقة من الزيت أو الزبد مع الدقيق وبعد أن يصبح لونه ذهبيًا نضيف الحليب ونقلب حتى يصبح الخليط سميكًا، ثم نضيف نصف كمية الجبن.
- نضيف اللحمة المفرومة على البصل ونقلب المكونات جيداً، لمدة نصف ساعة وترفعه من النار عندما يصبح الخليط جاهز.
نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- نقوم بتحضير صينية مدهونة بقطعة زبدة ونقوم بوضع نصف شرائح البطاطس ونرش بعد البقسماط ونضع اللحمة العصاج ونضع باقي كمية البطاطس ثم نضع البشاميل ونرش البقسماط.
- نضع نصف كمية الجبنة وندخل الصينية الفرن لمدة نصف ساعة مغطاة بورق فويل ثم نرفع الغطاء ونتركها لمدة 5 دقائق حتي يحمر وجهها.
- نخرج الصينية من الفرن ونقوم بتقديمها مع الأرز والمقبلات بالهنا والشفا.
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