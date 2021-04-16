طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة المفرومة والبشاميل اللذيذة في المنزل

البطاطس باللحمة المفرومة والبشاميل ، تعتبر من الوجبات التي يحبها الكبار والصغار، وهي من الوجبات التي لها مذاق وطعم رائع وشهي، ويتم تقديمها مع الأرز والمقبلات وغيرها، وهي من الوجبات التي تختلف طريقة تحضيرها من بلد لأخر، وتتكون من بعض المكونات المتوفرة في كل منزل، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل صينية البطاطس باللحمة المفرومة والبشاميل اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة.

مقادير صينية بطاطس باللحم المفروم والبشاميل

تحتوي البطاطس باللحمة المفرومة والبشاميل اللذيذة على بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وهي كالتالي:-

نصف كيلو لحم مفروم أحمر.

كيلو بطاطس مقشرة ومقطعة شرائح.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البهارات.

رشة من الزعتر.

رشة من الروزماري.

2 ملعقة زبد أو زيت.

حبة بصلة كبيرة مفرومة.

4 ملاعق كبيرة دقيق.

4 أكواب حليب.

ربع كوب من الجبنة الشيدر.

ربع كوب من الجبنة الرومي المبشورة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البطاطس باللحمة المفرومة والبشاميل اللذيذة في المنزل وهي كالآتي:-