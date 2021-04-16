طريقة عمل كنافة بالقشطة منال العالم تكات الكنافة في المنزل بكل أسرارها واقل تكلفة

الكنافة لابد من تواجدها في طبق المشكل بكل الأنواع، وفي رمضان لابد من عمل الكنافة والبحث عن طريقة عمل كنافة بالقشطة بطريقة سهلة وسريعة، أو طريقة عمل كنافة نابلسيه، وهناك الكثير من الطرق والتكات التي يمكنك تحصير حلوى الكنافة سواء في صينية قطع أو ملفوفة أو مدورة، فهي من الحلويات الشرقية التي لا تخلو منها الموائد الرمضانية، ويمكنك تحضير الكنافة بالقشطة وأيضاً كنافة نابلسية بالقشطة بسهولة من الخطوات التي نقدمها لكم بموقع ثقفني.

طريقة عمل كنافة بالقشطة

تكات الكنافة في المنزل منها كنافة المهلبية بكل أسرارها ضمن حلويات رمضان نقدمها لعشاق الحلويات الشرقية باكثر من طريقة ونبدا بمكونات كنافة بالقشطة وهي:

نص كيلو كنافة

حوالي نصف كيلو من السمن السائح

2 ملعقة سكر

2 كوب من الحليب

عدد 3 ملاعق كبيرة من النشا

ونصف كوب قشطة

كوب كريمة حلويات

2 كوب قطر

نبدا بوضع الحليب البارد مع النشاء في قدر على النار مع التقليب باستمرار حتى يتماسك الخليط ويصبح سميكاً، ثم نضيف له كريمة الحلويات ونستمر بالتقليب لمدة حوالي ثلاث دقائق على النار، ونقوم برفع المكون من النار ونضيف له نصف كوب من القشطة ونقلبهم جيداً حتى يمتزج جميعها جيداً ونتركه ليبرد.

نحضر نصف كيلو كنافة ونضيف له السمن الذائب في وعاء كبير ونقلبنهم جيدا، ثم نحضر صينية فرن ونضيف فيها نصف لكمية الكنافة ونضغط عليها جيداً، ثم نضيف عليها الكريمة التي تم تجهيزها حتى تغطي الكنافة بالصينية، ثم نضيف باقي الكنافة على على الكريمة لتغطيتها جميعاً.

نضع الصينية في فرن على درجة حرارة 200 درجة ونتابع التسوية حتى يصبح وجه الكنافة باللون الذهبي نقوم بإخراج الصينية، ثم نضيف لها القطر والآن اصبحت جاهزة للتقديم، ويمكنك عمل شربات لتحليتها.

خطوات تحضير الكنافة بالقشطةطريقة كنافة بالقشدة منال العالم

مكونات كنافة النابلسيه

الكنافة النابلسيه تشتهر بها بلاد الشام، وايضاً الكنافة بالجبنة وهذه لتحضيرها تحتاج إلى مكونات:

نصف كيلو كنافة مجمدة

نصف كوب سكر

نصف كيلو سمن سائح

250 جرام من الجبنة الموتزريلا أو جبن عكاوي

ملعقة صغيرة فانيليا

وللتزيين فستق مطحون

يتم طحن الكنافة المجمدة في الكبة ويضاف لها السمن ثم فركها جيدا، ونحضر ضينية وتدهن بالسمن ونضيف لها الكنافة ونضغط عليها جيدا، ثم نضع الجبن الموتزريلا عليها، وفي حالة عملها بالجبن العكاوي فلابد من نقع الجبن يوم كامل في الماء مع تغيير الماء لها للتخلص من الملح.

بعد تجهيز الصينية نضعها في فرن على درجة حرارة 180 درجة ونتركها حوالي 15 دقيقة حتى تكون لونها ذهبي، وبعد ذلك نقوم بإخراج صينية الكنافة ونقلبها في صينية تقديم ونضع عليها الفستق المطحونوالقطر الدافئ.

طريقة تجهيز كنافة النابلسية

هذه طريقتين لعمل الكنافة وهيم: