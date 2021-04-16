طريقة عجينة السمبوسك في البيت وطريقة تحضير الحشو باللحمة المفرومة والخضار

طريقة عجينة السمبوسك في البيت وطريقة تحضير الحشو باللحمة المفرومة، يعتبر طبق السمبوسك من أجمل المقبلات المفضلة عند جميع أفراد الأسرة، كما يزيد إعداده خلال شهر رمضان الكريم، وبتم تقديمه مع العديد من الأطباق الرئيسية المختلفة والسلطات والشوربة أيضا، كما تختلف حشواته، حيث من الممكن أن تحشيه بالخضار المسلوق والدجاج المفروم، أو بالّلحم المفروم، وأيضا بالجبن المشكلة بجميع أنواعها، والسمبوسك هي عجينة رقيقة جدا، وتوجد عند العديد من المتاجر بتكلفة بسيطة، ولكن هناك من يفضل تحضيرها في المنزل، ولهذا سوف نقوم اليوم بوصف طريقة تحضيرها في البيت بكل سهولة. طريقة عجينة السمبوسك في البيت طريقة عجينة السمبوسك في البيت أولا المقادير: اثنين كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة الزيت النباتي أو زبد ثانيا طريقة التحضير أولا يتم وضع الماء داخل وعاء عميق، وبعدها نضع معه الزيت النباتي والملح.

ثم يتم وضع الوعاء على النار حتى غليان الماء، وبعدها نضيف إليها الدقيق، ثم يتم رفع الوعاء عن النار، ونقلب المكوّنات معا جيدا، ونترك الخليط جانباً إلي أن يبرد

وبعدها نقوم بفركه باليدين إلي أن نحصل على عجينة، ثم نتركها لمدة ربع ساعة تقريبا حتي ترتاح.

ثم نضع القليل من الدقيق على سطح المطبخ، ونقون بفرد العجين إلي أن نحصل على عجينة رقيقة جداً.

ثم نقطع العجين بشكل طولي حتي يتم حشوها.

ثم نقوم بحشو السمبوسك بالخشوة التي نريد ونغلقها جيّداً، ونضعها في الزيت النباتي الساخن جدا داخل وعاء على نار عالية ثم نقوم بقلي حبات السمبوسك إلي أن تأخذ اللون الذهبي ويتم تقديمها ساخنة، وتعرف أيضا على طريقة الرقاق الحلو والحاذق طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة والرقاق الحلو باللبن والسكر طريقة تحضير حشوة اللحم بالخضار طريقة تحضير حشوة اللحم بالخضار أولا المقادير : ربع كيلو جراما من اللحم المفروم.

بصلة صغيرة مفرومة ناعما

فصان ثوم مهروسان.

جزرة كبيرة مقطعة إلي مكعبات صغيرة ومسلوقة.

ربع كوب بازلاء مسلوقة.

حبيتين من الطماطم المقطعة لمكعبات صغيرة.

التوابل التي تفضلينها.

ملعقتان كبيرة من زيت الزيتون. ثانيا طريقة التحضير: يتم وضع الزيت داخل المقلاة على النار المتوسطة وتركه حتى يسخن

ثم نضع البصل ونقلب حتى يذبل.

ثم نضع الثوم واللحم المفروم ونتركه على نار هادئة، ثم نضع باقي مقادير الحشو ونتركه حتي تمام نضج اللحم. الوسوم

طريقة عجينة السمبوسك في البيت وطريقة تحضير الحشو باللحمة المفرومة، يعتبر طبق السمبوسك من أجمل المقبلات المفضلة عند جميع أفراد الأسرة، كما يزيد إعداده خلال شهر رمضان الكريم، وبتم تقديمه مع العديد من الأطباق الرئيسية المختلفة والسلطات والشوربة أيضا، كما تختلف حشواته، حيث من الممكن أن تحشيه بالخضار المسلوق والدجاج المفروم، أو بالّلحم المفروم، وأيضا بالجبن المشكلة بجميع أنواعها، والسمبوسك هي عجينة رقيقة جدا، وتوجد عند العديد من المتاجر بتكلفة بسيطة، ولكن هناك من يفضل تحضيرها في المنزل، ولهذا سوف نقوم اليوم بوصف طريقة تحضيرها في البيت بكل سهولة. طريقة عجينة السمبوسك في البيت طريقة عجينة السمبوسك في البيت أولا المقادير: اثنين كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة الزيت النباتي أو زبد ثانيا طريقة التحضير أولا يتم وضع الماء داخل وعاء عميق، وبعدها نضع معه الزيت النباتي والملح.

ثم يتم وضع الوعاء على النار حتى غليان الماء، وبعدها نضيف إليها الدقيق، ثم يتم رفع الوعاء عن النار، ونقلب المكوّنات معا جيدا، ونترك الخليط جانباً إلي أن يبرد

وبعدها نقوم بفركه باليدين إلي أن نحصل على عجينة، ثم نتركها لمدة ربع ساعة تقريبا حتي ترتاح.

ثم نضع القليل من الدقيق على سطح المطبخ، ونقون بفرد العجين إلي أن نحصل على عجينة رقيقة جداً.

ثم نقطع العجين بشكل طولي حتي يتم حشوها.

ثم نقوم بحشو السمبوسك بالخشوة التي نريد ونغلقها جيّداً، ونضعها في الزيت النباتي الساخن جدا داخل وعاء على نار عالية ثم نقوم بقلي حبات السمبوسك إلي أن تأخذ اللون الذهبي ويتم تقديمها ساخنة، وتعرف أيضا على طريقة الرقاق الحلو والحاذق طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة والرقاق الحلو باللبن والسكر طريقة تحضير حشوة اللحم بالخضار طريقة تحضير حشوة اللحم بالخضار أولا المقادير : ربع كيلو جراما من اللحم المفروم.

بصلة صغيرة مفرومة ناعما

فصان ثوم مهروسان.

جزرة كبيرة مقطعة إلي مكعبات صغيرة ومسلوقة.

ربع كوب بازلاء مسلوقة.

حبيتين من الطماطم المقطعة لمكعبات صغيرة.

التوابل التي تفضلينها.

ملعقتان كبيرة من زيت الزيتون. ثانيا طريقة التحضير: يتم وضع الزيت داخل المقلاة على النار المتوسطة وتركه حتى يسخن

ثم نضع البصل ونقلب حتى يذبل.

ثم نضع الثوم واللحم المفروم ونتركه على نار هادئة، ثم نضع باقي مقادير الحشو ونتركه حتي تمام نضج اللحم.

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