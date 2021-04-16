طريقة تحضير تتبيل اللحم للشوي في الفرن علي طريقة المطبخ المغربي

تحضير تتبيل اللحم للشوي لها طريقة محددة يجب اتباعها حتي يتم نضوج اللحم عند الشوي بطريقة صحيحه وسليمة وأيضا حتي لأيتم فقد العناصر الغذائية عندما يتم شوي اللحم بطريقة غير صحيحه، حيث يوجد في المطبخ العربي بشكل عام الكثير من الوصفات الشهية والتي تقدم في اكبر المطاعم العالمية، ولكن المطبخ العربي ينقسم لعدة مطابخ رئسيه وهي الخليجي والمصري والمغربي والشامي، ووصفتنا اليوم من المطبخ المغربي الذي يحتل مكانه فريده إذ يشتهر بأطباقه الشهية ذات المذاق المميز والنكهة الرائعة، ومن الأكلات التي يشتهر بها المطبخ في المغرب: الرفيسة العمية، الكسكس المغربي، طاجن اللحم، الحريرة، الطنجية المراكشية، السفة المدفونة بالدجاج، البسطيلة وغيرها كثير من أصناف الأطعمة الشهية.

ملعقة كبيرة من الصويا صوص. ربع كوب من الطحين. ربع ملعقة صغيرة من الملح. ثلاث أوراق من ورق الغار. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. كيلو جرام من هبرة اللحم المقطع إلى مكعبات. ثلاثة فصوص من الثوم المهروس. حبة من الجزر المقطع على شكل دوائر. حبة من البصل المقطع لشرائح. خمس حبات من البطاطس مُقطعة إلى مكعبات. كوب من الماء. كوب من مرق اللحم، أو الخضار. ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

تسخين الفرن على حرارة 180 درجة.

خلط الصويا صوص، والطحين، وورق الغار في قدر على نار متوسّطة حتى يذوب الطحين.

إضافة اللحم، والثوم، والجزر، والبصل، وتقليبها حتى تذبل المكونات ويصبح اللحم باللون البني.

وضع اللحم في صينية، وإضافة الماء، ومرق اللحم، والملح، والفلفل، والبطاطس.

تغطية الصينيّة بورق الألومنيوم، ووضعها في الفرن لمدّة ساعة إلى ساعة ونصف.

إزالة ورق الألومنيوم، وتحمير الوجه.

تفرم الكزبرة فرما ناعما وتوضع في وعاء مع عصير الليمون الحامض, زيت زيتون, الملح والفلفل. توضع قطع اللحم المشوية في خلطة الكزبرة وتقلب معها جيدا. توضع قطع اللحم في طبق التقديم وتقدم مع أرز وطبق من السلطة الخضراء.

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والجدير بذكر انه يوجد العديد من الطرق المتبعة في تحضير تتبيله اللحم للشوي سواء كانت مغربيه أو سعودية أو مصرية وجميعها تختلف عن بعضها البعض.