نصائح هامة للصيام دون الإصابة بالصداع والتعب الشديد، في شهر رمضان المبارك يصوم جميع المسلمين من الفجر حتى آذان المغرب، ولكن بشكل مفاجئ يتعرض بعض الأشخاص إلى التعب الشديد والإرهاق أثناء فترة الصيام وذلك بسبب اتباع بعض العادات الغير صحيحة، وطريقة تناول الأطعمة الخاطئة، وبالتالي يؤثر على صحة الإنسان ويجعله يشعر بالتعب الشديد والإرهاق.

نصائح للصيام في رمضان

يجب الاهتمام بتناول الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان والتي يحتاجها الجسم مثل المكرونة والأرز والخضروات والسلطة واللحوم والأسماك جميع هذه الأطعمة المفيدة لصحة الجسم وتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر.

خطوات تجنب الإصابة بالصداع والتعب

عند البدء في الإفطار بعد الصيام يتم تناول ثلاث حبات من التمر وتناول الماء أو العصير ويكون يحتوي على نسبة قليلة من السكر ثم نبدأ بصلاة المغرب، بعد ذلك تقوم بتناول الطعام تدريجياً والاهتمام بتناول كمية كافية من الماء التي يحتاجها الجسم.

يجب الاهتمام بتناول جميع الخضروات والفواكه المفيدة لصحة الجسم والتقليل من تناول الحلويات التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر أما بالنسبة لوجبات الصحور يجب تناول طعام خفيف، وعدم تناول وجبات دسمه وثقيلة والتي تتسبب في فقد الجسم كمية كبيرة من الماء وبالتالي تشعر بالتعب الشديد والإجهاد لهذا يجب تناول الخيار والخس.

خطوات تحضير البلح باللبن مثل المطاعم

يجب عند تحضير البلح باللبن اختيار النوع الجيد من البلح ويتم وضع التمر في اللبن بعد أن يتم غلى اللبن جيدا ويفصص التمر ثم يتم إضافة ملعقة من جوز الهند وملعقة من الزبيب والمشمش المقطع إلى قطع صغيرة، وعند تجهيز اللبن بالتمر عدم أضافة الماء لأنه يتسبب في التأثير عليه ويمكن أن يفسد.