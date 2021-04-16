طريقه حفظ السمبوسه النية أو المقلية بطريقة صحيحة

طريقه حفظ السمبوسة النية أو المقلية بطريقة صحيحة، تعتبر السمبوسة من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص ويتم تجهيزها بطرق مختلفة ومتنوعة وحشوها باللحم أو الجبن أو الخضروات وبالتالي تحتاج إلى بعض الوقت يتم تجهيزها حيث يمكنك حفظ السمبوسة وتجهيزها سواء كانت نية أو مقلية بشكل صحيح حتى تصبح لها مذاق مميز وجميل، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقه حفظ السمبوسة النية أو المقلية في الثلاجة بشكل صحيح.

طريقة حفظ السمبوسة

يجب عند توافر كمية مناسبة من السمبوسه المقلية ويتم حفظها ثم يتم تجهيز وعاء بلاستيك بغطاء ونقوم بوضعها فيه ثم نقوم بحفظها في الثلاجة لتناولها في اليوم التالي، أما في حاله تناولها بعد يومين أو أكثر يتم حفظها في الفريزر وإخراجها من الفريزر قبل تناولها بعد عدة ساعات.

يمكنك أيضا تسخين السمبوسة بعد أن يتم إخراجها من الثلاجة ووضعها في الميكرويف حتى يتم تسخينها جيداً أو تجهيز طاسة تيفال ويتم تسخينها على نار هادئة في حالة عدم وجود ميكرويف وتقليبها حتى تصبح ساخنة.

خطوات حفظ السمبوسة النية

يمكن حشو السمبوسة الطعام المفضل ثم حفظها في أطباق الفويل و تغليفها بأكياس بلاستيك وحفظها في الفريزر ويمكن كتابة عليها اسم الحشو بقطعة من الورق لكي تتمكني من معرفة نوع السمبوسه المحشية.

يجب عند وضع السمبوسه في الطبق وحفظها في الفريزر إضافة كمية قليلة من النشا حتى لا تلتصق مع بعضها ثم حفظها في أطباق الفويل والأكياس البلاستيك وتغليفها جيداً.

بعد إخراج السمبوسة من الفريزر تترك حتى يذوب الثلج وتصبح طرية ثم نقوم بتسخين الزيت ووضع فيها السمبوسة ويصبح لونها ذهبي يتم استخراجها من الزيت وتوضع في أطباق التقديم.