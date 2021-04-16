الكنافة بالقشطة واحدة من أشهر الحلويات الشهيرة في شهر رمضان المبارك

الحلويات من أكثر الأشياء التي تهتم الأمهات بإعدادها وتحضيرها كنوع من أنواع إدخال البهجة على الأسرة والأهل ويزداد الإقبال على صنع الحلويات في شهر رمضان المبارك ومن أكثر الحلويات التي يشتهر بها شهر رمضان هي الكنافة فهي رغم توافرها طوال العام لكن طالما ارتبط اسمها بالشهر الكريم في العديد من الدول ومن أبرزها مصر حيث تتزين الشوارع في رمضان بالفوانيس وأماكن عمل وبيع الكنافة والقطائف وهنا سوف نوضح إحدى الطرق البسيطة لإعداد الكنافة بالقشطة الكاذبة وتسمي بالقشطة الكاذبة لأنها ليست قشطه حقيقة ولكنها عبارة عن نشا مجهز ولكنه يأخذ قوام القشطة.

نصف كيلو من الكنافة.

كوب سمن.

ملعقتين من السكر بودر.

2 كوب حليب.

2 ملعقة قشطه.

2 ملعقة كبيرة نشا ذرة.

2 كوب سكر وكوب ماء ونصف ليمونه وباكو فانيليا ( لصنع الشربات).

مكونات الكنافة بالقشطةطريقة عمل الشربات

كوب ماء نضيف عليهم عدد 2 كوب من السكر وعصير نصف ليمونه ونرفعهم على النار حتي الغليان ونضيف الفانيليا ونتركهم حوالي عشر دقائق بعدها ثم نطفئ النار .

طريقة عمل القشطة الكاذبة

2 كوب حليب ونضيف عليهم 2 ملعقة نشا ونذوبهم على البارد ونضعهم على النار ونقلب حتي يصبح القوام سميك وبعدها نضيف ملعقتين قشطه ونقلب حتي يصبح القوام كريمي ثم نتركها حتي تبرد وبعدها يمكن وضعها في قمع أو كيس حتي يسهل توزيعها على الكنافة.

نحضر الكنافة ويفضل أن تكون قد تم وضعها في فريزر الثلاجة حتي يسهل تكسيره وتقطيعه إلى قطع صغيرة بعدها نضيف ملعقتين من سكر الناعم (ويمكن الاستغناء عن السكر أو وضعه حسب الرغبة) ثم نضيف كوب السمن ونقلب الكنافة والسكر والسمن جيدا حتي تتشرب الكنافة السمن .

نحضر صنية مدهون بالسمن ونضع فيها نصف كمية الكنافة ونوزعها في الصنية ونساوي الأطراف بالضغط عليها جيدا.

نضع طبقة القشطة فوقها ونوزعها على الكنافة ولكن نبتعد عن الأطراف حيث يفضل عدم وضعها في أطراف الصنية حتي لا تحترق داخل الفرن.

نضع باقي كمية الكنافة فوق القشطة ونساوي وجه الصنية.

نضعها في الفرن على درجة حرارة 180 وبعد إخراجها تقلب علي طبق وتسقي وهي ساخنة بالشربات المعد لها مسبقا ثم تقطع بعد أن تبرد .

طريقة عمل الكنافة بالقشطة