الخلطة السحرية في عمل مسحب البيك الحار بالخلطة السرية وصلصة البيك الحار

عمل مسحب البيك الحار بالخلطة السرية وصلصة البيك الحار، مسحب البيك من الأكلات المشهورة في المملكة العربية السعودية واللذيذة أيضًا بصلصة البيك الحار الخاصة بها وتابعونا لنتعرف على كيفية تحضير مسحب البيك. عمل مسحب البيك الحار بالخلطة السرية وصلصة البيك الحار عمل مسحب البيك الحار بالخلطة السرية وصلصة البيك الحار مكونات عمل مسحب البيك الحار بالخلطة السرية طريقة عمل مسحب البيك الحار بالخلطة السرية في وعاء نضع ربع كوب من الكاتشب عصير نصف ليمونة ملعقة من الصلصة الحارة نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

طريقة تحضير مسحب البيك الحار

في وعاء كبير نضع اللبن الرائب الساخن مع عصير الليمون وبشر قشرته ونضع الفلفل الأسود والملح والبابريكا والزنجبيل والثوم والبصل البودر ومعرفة الدجاج والخل وخلطهم جيدًا يدويًا أو بالمضرب الكهربائي أو بالخلاط حتى نحصل على خليط ثقيل متجانس.

نقوم بتقطيع الصدور إلى قطع مربعة كما هو شكل مسحب بيك أو أي شكل تريده أنت وعمل ثقوب في القطع كي تتشرب التتبيل كامل ويتم تركها في الخليط ليلة كاملة أو على الأقل ثلاث ساعات.

وإنشاء إناء به زنجبيل بابريكا ثوم بودر بصل بودر.

يتم تحضير إناء به لبن ورشة فلفل أسمر.

وإناء به بقسماط أو الدقيق المستخدم في تتبيل البانيه .

يتم وضع القطع بالترتيب في الخلطات السابقة ثم تحضير إناء عميق على النار مليء بالزيت وهذه الخطوة مهمة جدًا وهي سر نجاح مسحب البيك يحب وضع زيت غزير وقليه حتى الحصول على اللون الذهبي وتصفيته من الزيت ثم تقديم مع صلصة البيك الحارة. طريقة عمل مسحب البيك الحار بالخلطة السرية وبهذا نكون قد تعرفنا على طريقة عمل مسحب البيك بالخلطة السرية وصلصة البيك الحار يمكنكم تحضيره في المنزل والاستمتاع بطعمه الحار. الوسوم

عمل مسحب البيك الحار بالخلطة السرية وصلصة البيك الحار، مسحب البيك من الأكلات المشهورة في المملكة العربية السعودية واللذيذة أيضًا بصلصة البيك الحار الخاصة بها وتابعونا لنتعرف على كيفية تحضير مسحب البيك. عمل مسحب البيك الحار بالخلطة السرية وصلصة البيك الحار عمل مسحب البيك الحار بالخلطة السرية وصلصة البيك الحار مكونات عمل مسحب البيك الحار بالخلطة السرية طريقة عمل مسحب البيك الحار بالخلطة السرية في وعاء نضع ربع كوب من الكاتشب عصير نصف ليمونة ملعقة من الصلصة الحارة نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

طريقة تحضير مسحب البيك الحار

في وعاء كبير نضع اللبن الرائب الساخن مع عصير الليمون وبشر قشرته ونضع الفلفل الأسود والملح والبابريكا والزنجبيل والثوم والبصل البودر ومعرفة الدجاج والخل وخلطهم جيدًا يدويًا أو بالمضرب الكهربائي أو بالخلاط حتى نحصل على خليط ثقيل متجانس.

نقوم بتقطيع الصدور إلى قطع مربعة كما هو شكل مسحب بيك أو أي شكل تريده أنت وعمل ثقوب في القطع كي تتشرب التتبيل كامل ويتم تركها في الخليط ليلة كاملة أو على الأقل ثلاث ساعات.

وإنشاء إناء به زنجبيل بابريكا ثوم بودر بصل بودر.

يتم تحضير إناء به لبن ورشة فلفل أسمر.

وإناء به بقسماط أو الدقيق المستخدم في تتبيل البانيه .

يتم وضع القطع بالترتيب في الخلطات السابقة ثم تحضير إناء عميق على النار مليء بالزيت وهذه الخطوة مهمة جدًا وهي سر نجاح مسحب البيك يحب وضع زيت غزير وقليه حتى الحصول على اللون الذهبي وتصفيته من الزيت ثم تقديم مع صلصة البيك الحارة. طريقة عمل مسحب البيك الحار بالخلطة السرية وبهذا نكون قد تعرفنا على طريقة عمل مسحب البيك بالخلطة السرية وصلصة البيك الحار يمكنكم تحضيره في المنزل والاستمتاع بطعمه الحار.

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