طرق مختلفة لعمل الفول المدمس كل يوم بنكهات ووصفات مختلفة من كل بلد بطعم ولا أروع، فالفول يتميز بأنه من الأكلات الشعبية المشهورة خاصة في مصر وبعض من دول العالم، فالجميع يحاول أن يعطي للفول أثناء عمله الكثير من الطعم المميز الذي يميز كل مكان عن غيره،ى لذلك أحضرنا لكم وصفات خطير ورائعة لعمل الفول، فيمكنك تناوله أثناء السحور في رمضان، أو على الفطار.

طرق مختلفة لعمل الفول المدمس كل يوم بنكهات ووصفات مختلفة من كل بلد بطعم ولا أروع

يتميز الفول بأنه من الأكلات التي يمكنك عمل كثير من الأنواع المختلفة به، لذلك نقدم لكم هذه الوصفات الرائعة.

طريقة عمل الفول الإسكندراني

تتميز نكهة الفول الإسكندراني عن الأنواع الأخرى بطعمه المميز.

مقادير عمل الفول الإسكندراني

فوا مدمس معلب، أو تم عمله في البيت كما تحب.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

شطه أو فلفل حار.

فص ثوم مفروم ناعم.

فلفل ألوان مقطع إلى مكعبات صغيرة.

فلفل أخضر حار حسب الرغبة.

عصير ليمون.

خل.

بصلة متوسطة مقطعة مكعبات متوسطة.

ملعقة زيت كبيرة.

طريقة تحضير الفول الإسكندراني

ضعي ملعقة من الزيت في طاسة على النار، ثم أضيفي إليهم البصل، والفلفل الألوان، ثم قومي بتقليب جميع المكونات على النار لمدة دقيقة.

أضيفي إليهم الثوم والتوابل، وعندها تظهر ريحة الثوم والبهارات، أضيفي إليهم الفول، مع الاستمرار في التقليب مع الضغط على الفول قليلاً ليصبح مهروس قليلاً، ثم أضيفي بعد ذلك الخل وعصير الليمون وقلبي المكونات، ويمكنك بعد ذلك أن تقومي بإضافة الملح إذا كان يحتاج للقليل.

بعد ذلك قدميه في طبق التقديم، وتزيينه ببعض من شرائح الليمون، ورشة من البقدونس، ويكنك إضافة بعض الطحينه أيضاً.

طريقة عمل طاجن الفول بالبيض

لعشاق الأكلات الحارة نقدم لكم هذا الطبق الخطير وهو طبق الفول بالبيض الحار.

مقادير عمل الفول بالبيض

فول مدمس .

بسطرمة أو سجق أي نوع لحوم متوفر لديكِ.

ثلاث بيضات.

فلفل.

ملح.

كمون.

شطه، أو صلصة حارة، أو هريسة.

بصلة صغيرة مقطعة مكعبات.

ثمرة فلفل أخضر صغيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

ثمرة فلفل أحمر صغيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

ثمرة طماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

فص ثوم مفروم ناعم.

ملعقة زيت كبيرة.

طريقة تحضير الفول بالبيض الحار