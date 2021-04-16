السوبيا الحمراء واحدة من أشهر المشروبات التي يرغب عدد كبير من السيدات في معرفة طريقة عمل السوبيا الحمراء الجاهزة في المنزل فهي من مشروبات شهر رمضان المبارك الرائعة والمميزة، والتي لديها شعبية كبيرة جداً في الوطن العربي ولديها قيمة غذائية عالية ونقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني كافة المكونات التي تحتاجها السوبيا الحمراء وطريقة تحضيرها في المنزل مثل الجاهزة بسهولة.

طريقة عمل السوبيا الحمراء الجاهزة

طريقة عمل السوبيا الحمراء بسيطة وسريعة يمكنك تحضيرها في خطوات بسيطة ولا تحتاج السوبيا إلى وقت طويل فيمكنك تحضيرها في وقت قصير جداً وفي الخطوات الآتية نعرض لكم كافة المكونات وطريقة التحضير.

3 ملاعق كبيرة من الشوفان.

3 ثمرات من التمر.

ملعقة واحدة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من الحبهان.

لتر واحد من الماء.

4 أرغفة من خبز بر.

كوب واحد من الشعير المجروش.

سكر حسب الرغبة.

قومي بإحضار قدر وضعي به خبز البر وقومي بتفتيته إلى قطع صغيرة جداً، وبعد ذلك قومي بإضافة السكر والماء وقومي بتحريك المكونات مع بعضها حتى تذوب.

بعد ذلك قومي بإضافة كل من القرفة المطحونة والشعير المجروش والحبهان على الخليط واستمري في تحريك المكونات مع بعضها حتى تتداخل.

قومي برفع القدر من على النار واتركي الخليط جانيا حتى يبرد وبعد ذلك ضعيه في الثلاجة لمدة 24 ساعة.

بعد ذلك قومي بتصفية الخليط جيدا باستخدام قطعة من القماش.

قومي بإضافة ماء الورد إلى العصير وسوف يصبح جاهز للتناول.

مكونات عمل السوبيا الحمراءطريقة عمل السوبيا الحمراء