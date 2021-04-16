طريقة لعمل فطار كامل شهي وصحي بشهر رمضان الكريم

طريقة لعمل فطار كامل في رمضان، نعيش في وقتنا الحالي أجمل الأوقات وأمتعها وهو شهر رمضان الكريم، تهتم كثير من السيدات بالمأكولات والحلويات نظرا لكثرة العزائم، لذا نهتم اليوم فريق موقع ثقفني لتقديم طريقة لعمل فطار كامل والصحي.

نتناول فيما يلي طريقة إعداد فطار كامل من الوجبة الأساسية للإفطار والمقبلات إلى الحلويات والمشروبات، والوجبة الأساسية اليوم هي كفتة الأرز بالصلصة والقطايف المحشية بالموتزريلا، وحلوي بلح الشام اللذيذة.

مكونات الكفتة

نصف كيلو لحم مفروم. نصف كيلو أرز أبيض. بصلة كبيرة. معلقة كبيرة كمون مطحون. معلقة صغيرة فلفل أسود. معلقة صغيرة ملح. نصف كوب شوربة لحم. أعواد شبت وكزبرة وبقدونس مفرومة. ستة فص ثوم مهروس.

مكونات الصلصة

نصف كوب صلصة طماطم. معلقة صغيرة ملح. معلقة صغيرة فلفل أسود. معلقة كبيرة سمنة. بصلة مفرومة. 2 فص ثوم مهروس. معلقة كبيرة معجون طماطم.

طريقة تحضير كفتة الأرز

يطحن الأرز مع اللحم المفروم جيدا حتى نحصل على قوام ناعم.

نضع الشبت والكزبرة والبقدونس والبصل والثوم.

نضيف الفلفل الأسود والملح وتتطحن كافة المكونات إلى أن تصبح عجينة متماسكة وناعمة.

في وعاء نضع عجين الكفتة ويترك بالثلاجة لمدة ساعة كاملة.

بعد مرور الساعة نقوم بإخراج الكفتة ونشكلها على هيئة أصابع.

في وعاء عميق نضع زيت غزير على النار بدرجة حرارة متوسطة.

بعد أن يغلي الزيت نقوم بوضع أصابع الكفتة وتترك حتى تنضج.

بعد إتمام النضج ترفع الكفتة من الزيت وتترك حتى تبرد ثم توضع في الصلصة.

طريقة تحضير الصلصة

في وعاء قومي بوضع معلقة كبيرة من السمن نضع الثوم المهروس والبصل.

نضع معجون الطماطم وعصير الطماطم بعد أن يدبل البصل ويقلب الخليط.

نضيف الملح والفلفل الأسود ونضع شوربة اللحم بعد أن تغلي الصلصة.

نضع الكفتة بالصلصة وتقدم مع الأزر الأبيض.

طريقة عمل كفتة الأرز بالصلصةطريقة عمل القطايف بالموتزريلا

القطايف من أجمل المقبلات شهر رمضان المبارك، فهي محببة لدي الكثير فمنهم من يفضلها بالحشوات الحادقة مثل الجبن وهناك من يفضلها بحشوات الحلو مثل الزبيب، وسنقدم اليوم القطايف بحشو الموتزريلا ولإعداد يرجي إتباع ما يلي:

المكونات

نصف كيلو دقيق. معلقة كبيرة خميرة فورية. معلقة كبيرة لبن بودرة. كوبين ماء فاتر. نصف كيلو موتزريلا للحشو.

طريقة التحضير

لعمل عجين القطايف نقوم بوضع كافة المكونات في وعاء ويخلط جيدا ويترك ليخمر لمدة نصف ساعة.

يوضع خليط القطايف في شفشق وفي مقلاة تيفال مدهونة بالزيت نضع كمية مناسبة من العجين وننتظر حتى تنشف العجين.

بعد أن تنضج القطايف نقوم بحشوها بالموتزريلا وفي زيت غزير نقوم بقليها.

طريقة عمل بلح الشام

بلح الشام يعتبر من أجمل الحلويات الشرقية وإعداده سهل جدا وبسيط، ولإعداده يرجي تتبع الخطوات التالية:

المكونات

ثلاثة أكواب دقيق. نصف كوب حليب. كيس فانليا. ثلاثة بيضات كبيرة. معلقة خل أبيض. ربع كوب زيت نباتي. اثنين كوب ماء فاتر.

طريقة التحضير