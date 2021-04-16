طريقة عمل الزلابية بخطوات سهلة وسريعة في المنزل أفضل من الحلواني

طريقة عمل الزلابية أو كما يطلق عليها البعض لقمة القاضي من الحلويات الشرقية المحببه لدى الكثيرين، حيث أنها تمتاز بطعمها اللذيذ والمحبب لدى جميع أفراد الأسرة، كما أنها من الحلوى الإقتصادية سهلة وسريعة التحضير، فالكثير من الأمهات يفضلونها لذلك، لسهولة تحضيرها وأنها غير مكلفة يعنى بأبسط المكونات وأوفرها هتعملي افضل الحلويات الشرقية التي سوف يعشقها أطفالك، كما أنها تعتبر من الحلويات المشتهره في مصر ومعظم الدول العربية خصوصا في شهر رمضان المبارك.

طريقة عمل الزلابيه مثل الحلواني:

يمكنك عمل الزلابية المقرمشة التي يفضلها أطفالك بابسط المكونات وتقدميها لهم بطريقة صحية تحميهم من خطر شرائها جاهزة من الخارج وذلك كما يلي.

¼ كوب ماء دافىء.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

½ ملعقة كبيرة نشا.

½ ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

½ ملعقة صغيرة ملح.

المكونات:طريقة تحضير الزلابية المقرمشة:

في وعاء عميق قومي بخلط المكونات الجافة معا وهي الدقيق والسكر والنشا والخميرة وذرة الملح والبيكنج باودر وقلبيهم جيداً. ثم قومي بإضافة الماء الدافئ إليها تدريجيا مع التقليب المستمر حتى تحصلي على خليط ( عجينة ) ثقيل القوام بعض الشئ. بعد ذلك قومي بتغطية العجينة واتركيها في مكان دافئ حتى تختمر ويتضاعف حجمها. قومي بإحضار طاسة على النار بها زيت غزير لتحمير الزلابية. وإحضار طبق آخر به بعض الزيت لتضعي بها الملعقة التي تقومي بأخذ العجينة بها حتى لا تمسك بها العجينة. بعد ذلك قومي بإمساك العجينة بقبضة يديكي حتى تغلقيها وتخرج العجينة من جانب يدك على شكل كرات، وباليد الأخري قومي بأخذ هذه الكرات بواسطة ملعقة صغيرة مغمسة في الزيت ثم وضعها في الزيت الساخن. قومي بتحميرها في الزيت الساخن حتى تأخذ اللون الذهبي، وأخرجيها في مصفاة حتى تبرد، في حين تقومين بتحضير الشربات ( القطر ) لسقيتها.

طريقة تحضير قطر الزلابية:

المكونات:

كوب سكر.

كوب ماء.

نصف ليمونة.

فانيليا.

ضعي الماء والسكر والفانيليا في وعاء على النار ثم أضيفي إليه عصير الليمون واتركيه يغلي على نار متوسطة حتى يصبح قوامه ثقيل قليلاً. بعد أن تحصلي على القوام المطلوب قومي برفعه من النار وضعي به الزلابية الباردة مباشرة.

طريقة التحضير: