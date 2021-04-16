اسرار كيكة الشاي السريعة في الخلاط هشه وخفيفة في 5 دقائق

كيكة الشاي السريعة نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا الأصناف الطيبة، والمتميزة من جميع انواع الكيكات الرائعة، والتي تتوفر داخل جميع بيوت المصرية، وبالأخص في شهر رمضان الكريم التي يفضل تناول الحلويات بكثرة في بسبب العزومات والتجمعات العائلية، لذلك سوف نحضر اليوم كيكة الشاي وهي كيكه سريعه، وهشه جدا لا تأخذ وقت طويل في تحضيره تابعوا معنا الطريقة بشكل تفصيلي. مكونات كيكة الشاي السريعة الدقيق 2 كوب.

البيض اثنين.

من الفانيليا ملعقة كبيرة.

واحدة من السكر.

كوب ونصف من الزيت.

ربع كوب من الليمون.

ملعقتين من البيكنج باودر.

ثلاث ملاعق من البيكنج صودا.

ملعقة واحدة من الملح.

نصف ملعقة. طريقة التحضير أولا يجب أن نقوم بإخراج جميع المكونات من الثلاجة لكي تصبح بدرجة حرارة الغرفة.

ثم نقوم بتسخين الفرن جيدا نبدأ بتحضير القالب ونضع فيها ملعقة من الزبدة ثم نقوم باضافة ملعقة من الدقيق.

نخلط السكر مع البيض والفانيليا باستخدام المضرب الكهربائي.

ثم نقوم باضافة الزيت وعصير الليمون.

وعندما يصبح هذا المزيج الكريمي اخلطي جميع المكونات جيدا من الدقيق والبيكنج بودر.

ضعي هذا المزيج من الكيكة الرائعة في صينية.

الرائعة في صينية. ونقوم بادخالها الفرن ثم انتظري لمدة 20 دقيقة.

قومي باخراج هذه الصينية وابداء بتقديمها لابنائك مع كوب من الشاي أو القهوة بعد تناول وجبة الإفطار مباشرة طريقة تحضير كيكة الشاي بالزبادي 2 من البيض.

نصف كوب من السكر.

كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة من الفانيليا.

نصف كوب من الحليب.

ملعقة من عصير الليمون

من الزبادي ملعقة.

من عصير البرتقال ملعقتين. طريقة التحضير يجب ايضا ان نقوم بخفق الزبادى مع البيض واللبن والسكر في الخلاط.

ثم قم بإضافة عصير البرتقال والفانيليا والدقيق والبيكنج بودر وكافة المكونات الأخرى.

وعندما يصبح لدينا مزيج كريمي نقوم باضافته داخل الصينية المدهونه.

نقوم بإخراج الصينية بعد مرور 30 دقيقة ثم نقوم بتقديمها في أطباق التقديم بعد ما تبرد. الوسوم

كيكة الشاي السريعة نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا الأصناف الطيبة، والمتميزة من جميع انواع الكيكات الرائعة، والتي تتوفر داخل جميع بيوت المصرية، وبالأخص في شهر رمضان الكريم التي يفضل تناول الحلويات بكثرة في بسبب العزومات والتجمعات العائلية، لذلك سوف نحضر اليوم كيكة الشاي وهي كيكه سريعه، وهشه جدا لا تأخذ وقت طويل في تحضيره تابعوا معنا الطريقة بشكل تفصيلي. مكونات كيكة الشاي السريعة الدقيق 2 كوب.

البيض اثنين.

من الفانيليا ملعقة كبيرة.

واحدة من السكر.

كوب ونصف من الزيت.

ربع كوب من الليمون.

ملعقتين من البيكنج باودر.

ثلاث ملاعق من البيكنج صودا.

ملعقة واحدة من الملح.

نصف ملعقة. طريقة التحضير أولا يجب أن نقوم بإخراج جميع المكونات من الثلاجة لكي تصبح بدرجة حرارة الغرفة.

ثم نقوم بتسخين الفرن جيدا نبدأ بتحضير القالب ونضع فيها ملعقة من الزبدة ثم نقوم باضافة ملعقة من الدقيق.

نخلط السكر مع البيض والفانيليا باستخدام المضرب الكهربائي.

ثم نقوم باضافة الزيت وعصير الليمون.

وعندما يصبح هذا المزيج الكريمي اخلطي جميع المكونات جيدا من الدقيق والبيكنج بودر.

ضعي هذا المزيج من الكيكة الرائعة في صينية.

الرائعة في صينية. ونقوم بادخالها الفرن ثم انتظري لمدة 20 دقيقة.

قومي باخراج هذه الصينية وابداء بتقديمها لابنائك مع كوب من الشاي أو القهوة بعد تناول وجبة الإفطار مباشرة طريقة تحضير كيكة الشاي بالزبادي 2 من البيض.

نصف كوب من السكر.

كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة من الفانيليا.

نصف كوب من الحليب.

ملعقة من عصير الليمون

من الزبادي ملعقة.

من عصير البرتقال ملعقتين. طريقة التحضير يجب ايضا ان نقوم بخفق الزبادى مع البيض واللبن والسكر في الخلاط.

ثم قم بإضافة عصير البرتقال والفانيليا والدقيق والبيكنج بودر وكافة المكونات الأخرى.

وعندما يصبح لدينا مزيج كريمي نقوم باضافته داخل الصينية المدهونه.

نقوم بإخراج الصينية بعد مرور 30 دقيقة ثم نقوم بتقديمها في أطباق التقديم بعد ما تبرد.

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