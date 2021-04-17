سر قرمشة أصابع البطاطس المقلية بمكون وحيد في المنزل مثل فارم فريتس بأقل تكلفة وطريقة عمل الكاتشب

نقدم لكم من خلال موقعنا سر قرمشة البطاطس المقلية، حيث أن البطاطس المقلية محببة لجميع الأطفال ولكن يريد الأطفال أن يكون طعمها مثل الفارم فريتس لذا نقدم لكم مكون وحيد لجعل البطاطس مثل طعم بطاطس الفارم وألذ، ومن الجدير بالذكر أن البطاطس المقلية من المقبلاات على سحور رمضان.سر قرمشة أصابع البطاطس المقلية
البطاطس المقلية المقرمشة بمكونات سهلة وبسيطة وإليكم المقادير:
- 3 حبات من البطاطس الكبيرة.
- كوب من الدقيق المنخول.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- يتم تقشير البطاطس أول ثم تقطيعها إلى أصابع رفيعة.
- نأتي بصحن غويط ونضع به الدقيق والملح والكركم والبابريكا والبيكنج باودر، ويتم التقليب حتى يتجانس المخلوط.
- نضع أصابع البطاطس الرفيعة في خلطة الدقيق وتقليبها حتى تتغطى أصابع البطاطس تماما.
- نضع مقلاة على النار ويجب أن تكون متوسطة ونضع زيت غزير وعندما يسخن الزيت يتم وضع أصابع البطاطس ويتم تقليبها إلى أن تكون باللون الذهبي.
- يتم إخراج البطاطس على ورق أو مناديل حتى يتصفى الزيت.
- يتم تقديمها في طبق مسطح وبجانبها الكاتشب.
- 5 حبات من الطماطم الحمراء.
- ملعقتين من الثوم المهروس.
- ملعقتان كبيرتان من البصل المبشور.
- 5 ملاعق كبيرة من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من الخل.
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- يتم عصر الطماطم في الخلاط الكهربي ومن ثم تصفيتها جيدا.
- نضع العصير في قدر ونضع البصل والملح والخل والسكر ويتم تقليبه على نار متوسطة حتى يتجانس المخلوط.
- نضع نصف كوب من الماء ونضع بها النشا وبعد تقليبها يتم إضافتها إلي مسحوق الصلصة ونحرك جيدا حتى يتجانس المخلوط معا.
- يتم رفع القدر من النار ونتركه لمدة ساعة ليبرد وبعدها يتم تقليبه مرة اخرى ثم تعليبه.
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نقدم لكم من خلال موقعنا سر قرمشة البطاطس المقلية، حيث أن البطاطس المقلية محببة لجميع الأطفال ولكن يريد الأطفال أن يكون طعمها مثل الفارم فريتس لذا نقدم لكم مكون وحيد لجعل البطاطس مثل طعم بطاطس الفارم وألذ، ومن الجدير بالذكر أن البطاطس المقلية من المقبلاات على سحور رمضان.سر قرمشة أصابع البطاطس المقلية
البطاطس المقلية المقرمشة بمكونات سهلة وبسيطة وإليكم المقادير:
- 3 حبات من البطاطس الكبيرة.
- كوب من الدقيق المنخول.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- يتم تقشير البطاطس أول ثم تقطيعها إلى أصابع رفيعة.
- نأتي بصحن غويط ونضع به الدقيق والملح والكركم والبابريكا والبيكنج باودر، ويتم التقليب حتى يتجانس المخلوط.
- نضع أصابع البطاطس الرفيعة في خلطة الدقيق وتقليبها حتى تتغطى أصابع البطاطس تماما.
- نضع مقلاة على النار ويجب أن تكون متوسطة ونضع زيت غزير وعندما يسخن الزيت يتم وضع أصابع البطاطس ويتم تقليبها إلى أن تكون باللون الذهبي.
- يتم إخراج البطاطس على ورق أو مناديل حتى يتصفى الزيت.
- يتم تقديمها في طبق مسطح وبجانبها الكاتشب.
- 5 حبات من الطماطم الحمراء.
- ملعقتين من الثوم المهروس.
- ملعقتان كبيرتان من البصل المبشور.
- 5 ملاعق كبيرة من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من الخل.
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- يتم عصر الطماطم في الخلاط الكهربي ومن ثم تصفيتها جيدا.
- نضع العصير في قدر ونضع البصل والملح والخل والسكر ويتم تقليبه على نار متوسطة حتى يتجانس المخلوط.
- نضع نصف كوب من الماء ونضع بها النشا وبعد تقليبها يتم إضافتها إلي مسحوق الصلصة ونحرك جيدا حتى يتجانس المخلوط معا.
- يتم رفع القدر من النار ونتركه لمدة ساعة ليبرد وبعدها يتم تقليبه مرة اخرى ثم تعليبه.
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