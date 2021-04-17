طريقة عمل كيكة البسبوسة ، في مقالتنا اليوم نقدم طريقه جديدة للحصول علي كيكة رائعة خاصة في أيام رمضان المشهورة ب كيك الزبادي أو كيك الرواني بالشربات، خليط بين الكيكة والبسبوسه؛ بسبب احتواء مكوناتها علي مزيج من دقيق السميد والدقيق الأبيض، هشة وطرية بقوام رائع ستدمنينها، نقدم طريقة عمل كيكة البسبوسة الهشة الأصلية بمكونات متوفرة في المطبخ سهلة وسريعة وستنال إعجاب أسرتك.



طريقة عمل كيكة البسبوسة بالتفاصيل

مكونات كيكة البسبوسة رائعة تحتوي علي جوز الهند، وطريقه تحضيرها سهلة بدون استخدام خلاط، تابعوا خطوات تحضير كيكة البسبوسة، حيث سنقوم أولاً بتحضير شربات كيكة البسبوسة والتي قدمناها سابقاً في طريقة عمل البسبوسة بالزبادي .

مكونات شربات كيكة البسبوسة:

3 كوب من الماء.

3 كوب من السكر.

عصير نص ليمونه.

علي النار أضيفي 3 كوب من الماء علي النار مع السكر، وعند بدء الغليان أضيفي عصير نص ليمونه إليهم، واتركيهم يغلوا مدة 5 دقائق، واتركيهم يبردوا لحين تحضير كيكة البسبوسة.

طريقة التحضير

سنقوم الآن بتحضير خليط كيكة البسبوسة، إليك مقادير كيكة البسبوسة:

كوب دقيق.

كوب دقيق سميد.

كوب سكر.

كوب زبادى.

1/2 كوب جوز هند مفروم.

1/2 كوب زيت.

3 بيض.

2 ملعقة بيكنج باودر صغيرة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

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