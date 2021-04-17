طريقة عمل كيكة البسبوسة ، في مقالتنا اليوم نقدم طريقه جديدة للحصول علي كيكة رائعة خاصة في أيام رمضان المشهورة ب كيك الزبادي أو كيك الرواني بالشربات، خليط بين الكيكة والبسبوسه؛ بسبب احتواء مكوناتها علي مزيج من دقيق السميد والدقيق الأبيض، هشة وطرية بقوام رائع ستدمنينها، نقدم طريقة عمل كيكة البسبوسة الهشة الأصلية بمكونات متوفرة في المطبخ سهلة وسريعة وستنال إعجاب أسرتك.
مكونات كيكة البسبوسة رائعة تحتوي علي جوز الهند، وطريقه تحضيرها سهلة بدون استخدام خلاط، تابعوا خطوات تحضير كيكة البسبوسة، حيث سنقوم أولاً بتحضير شربات كيكة البسبوسة والتي قدمناها سابقاً في طريقة عمل البسبوسة بالزبادي .
مكونات شربات كيكة البسبوسة:
- 3 كوب من الماء.
- 3 كوب من السكر.
- عصير نص ليمونه.
علي النار أضيفي 3 كوب من الماء علي النار مع السكر، وعند بدء الغليان أضيفي عصير نص ليمونه إليهم، واتركيهم يغلوا مدة 5 دقائق، واتركيهم يبردوا لحين تحضير كيكة البسبوسة.طريقة التحضير
سنقوم الآن بتحضير خليط كيكة البسبوسة، إليك مقادير كيكة البسبوسة:
- كوب دقيق.
- كوب دقيق سميد.
- كوب سكر.
- كوب زبادى.
- 1/2 كوب جوز هند مفروم.
- 1/2 كوب زيت.
- 3 بيض.
- 2 ملعقة بيكنج باودر صغيرة.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
إليك في مقالة سابقة طريقة عمل الحجازية لعشاق القرفة .
- في وعاء أضيفي 3 بيض بدرجة حرارة الغرفة، وكوب من السكر، واخلطيهم جيداً.
- ثم إليهم كوب زبادي ونص كوب من الزيت، وقومي بتقليبهم حتى تختفي كل حبيبات السكر.
- ثم أضيفي كوب من دقيق السميد ونص كوب من جوز الهند، وقومي بتقليبهم.
- ثم اضيفي كوب من الدقيق و ملعقتين بيكنج باودر وملعقة كبيرة من الفانيليا الباودر، ستحصلي علي خليط كيكة البسبوسة ناشف بسبب عدم احتوائها علي سوائل وهذا طبيعي.
- قومي بدهن صينية مقاس 22 أو 23 واضيفي إليها خليط كيكة البسبوسة، وادخليها في فرن علي درجة حرارة 200 لمدة 10 دقائق، ثم قومي بخفض درجة الحرارة إلي 180 واتركيها من نصف ساعة إلي 35 دقيقة، حتى تتم تسوية كيكة البسبوسة.
- وبعد خروج كيكة البسبوسة من الفرن، قومي بإضافة الشربات إليها فوراً، حتى تتشرب ويمكنك تزيينها ب رشة من جوز الهند، واستمتعي بألذ طريقة عمل كيكة البسبوسة.
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طريقة عمل كيكة البسبوسة ، في مقالتنا اليوم نقدم طريقه جديدة للحصول علي كيكة رائعة خاصة في أيام رمضان المشهورة ب كيك الزبادي أو كيك الرواني بالشربات، خليط بين الكيكة والبسبوسه؛ بسبب احتواء مكوناتها علي مزيج من دقيق السميد والدقيق الأبيض، هشة وطرية بقوام رائع ستدمنينها، نقدم طريقة عمل كيكة البسبوسة الهشة الأصلية بمكونات متوفرة في المطبخ سهلة وسريعة وستنال إعجاب أسرتك.
مكونات كيكة البسبوسة رائعة تحتوي علي جوز الهند، وطريقه تحضيرها سهلة بدون استخدام خلاط، تابعوا خطوات تحضير كيكة البسبوسة، حيث سنقوم أولاً بتحضير شربات كيكة البسبوسة والتي قدمناها سابقاً في طريقة عمل البسبوسة بالزبادي .
مكونات شربات كيكة البسبوسة:
- 3 كوب من الماء.
- 3 كوب من السكر.
- عصير نص ليمونه.
علي النار أضيفي 3 كوب من الماء علي النار مع السكر، وعند بدء الغليان أضيفي عصير نص ليمونه إليهم، واتركيهم يغلوا مدة 5 دقائق، واتركيهم يبردوا لحين تحضير كيكة البسبوسة.طريقة التحضير
سنقوم الآن بتحضير خليط كيكة البسبوسة، إليك مقادير كيكة البسبوسة:
- كوب دقيق.
- كوب دقيق سميد.
- كوب سكر.
- كوب زبادى.
- 1/2 كوب جوز هند مفروم.
- 1/2 كوب زيت.
- 3 بيض.
- 2 ملعقة بيكنج باودر صغيرة.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
إليك في مقالة سابقة طريقة عمل الحجازية لعشاق القرفة .
- في وعاء أضيفي 3 بيض بدرجة حرارة الغرفة، وكوب من السكر، واخلطيهم جيداً.
- ثم إليهم كوب زبادي ونص كوب من الزيت، وقومي بتقليبهم حتى تختفي كل حبيبات السكر.
- ثم أضيفي كوب من دقيق السميد ونص كوب من جوز الهند، وقومي بتقليبهم.
- ثم اضيفي كوب من الدقيق و ملعقتين بيكنج باودر وملعقة كبيرة من الفانيليا الباودر، ستحصلي علي خليط كيكة البسبوسة ناشف بسبب عدم احتوائها علي سوائل وهذا طبيعي.
- قومي بدهن صينية مقاس 22 أو 23 واضيفي إليها خليط كيكة البسبوسة، وادخليها في فرن علي درجة حرارة 200 لمدة 10 دقائق، ثم قومي بخفض درجة الحرارة إلي 180 واتركيها من نصف ساعة إلي 35 دقيقة، حتى تتم تسوية كيكة البسبوسة.
- وبعد خروج كيكة البسبوسة من الفرن، قومي بإضافة الشربات إليها فوراً، حتى تتشرب ويمكنك تزيينها ب رشة من جوز الهند، واستمتعي بألذ طريقة عمل كيكة البسبوسة.
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