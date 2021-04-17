مناقيش باللحمة المفرومة بدون فرن طريقة عمل المناقيش السوري بالمقادير

مناقيش باللحمة المفرومة بدون فرن بطريقة سهلة بالوصفة السورية المأخوذة من الأتراك حتي وصلت لنا في حلتها الأصلية واليكم المكونات. مكونات ومقادير مناقيش باللحمة المفرومة بدون فرن كأسين ونصف من الطحين.

نصف كأس من الزبادي.

ربع كأس من الزيت.

ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة ونصف من مسحوق البيكنج بودر رافع الخبز.

نصف ملعقة من ملح الطعام.

ماء دافق أو حليب دافق للعجن حسب الرغبة. ثانياً مكونات اللحم المفروم المعصج: نصف كيلو من اللحم المفروم ناعم.

نصف كأس من الزيت.

ثمرة من الفلفل الرومي المقطع شرائح.

ثمرة من البصل والطماطم مقطعان شرائح.

3 فصوص من الثوم وملعقة كبيرة من معجون صلصلة الطماطم.

حزمة من البقدونس الطازج ونصف ملعقة من الملح والفلفل الأسمر. طريقة عمل مناقيش باللحمة المفرومة بدون فرن عجين المناقيش لا يختلف عن أي عجين آخر فهو بسيط فان يوضع كمية الخميرة علي ماء فاتر معه الملح والسكر ونغطيها حتي نعمل اختبار للخميرة إذا تفاعلت فأنها تعمل بشكل فعال.

المكونات الجافة مع بعضهم الطحين والبيكنج بودر والملح ونضع عليهم الزين ونعجنهم ثم نضيف لهم الخميرة المتروكة من قبل عند اختبار فورانها ونعجن وإذا احتاج العجين لبعض الماء أو الملح نضيف لهم الماء والملح.

نغطي العجين بمنشفة نظيفة أو نغطية بأكياس ستربس ونغلفه جيدا ونضعه في مكان دافئ. طريقة تشكيل عجين المناقيش بعد أن يتضاعف حجم العجين عند تركه فهو يترك في الصيف حوالي نصف ساعة ويصل في الشتاء الي ساعة من الوقت تقريباً.

نقسم العجين إلى 10 كرات متوسطة الحجم ونتركهم.

وفي وعاء أخر نفرم الفلفل واللطماطم والثوم والمكونات التي ذكرت في مكونات اللحم ونضع معجون الطماطم واللحم معهم ونخلطهم جيداً.

نحضر كرات العجين السابق تشكيلة ونأخذ كل كرة علي حدي ونفردها جيداً بالمنشبة أو براحة اليد من المتنصف الي الحروف حتي تفرد غلى طبقة نحيفة ونضع عليها كمية من خليط اللحم الجاهز مسبقاً.

ثم نشعل الموقد علي نار متوسطة الطهي ونضع به مقلاه من التيفال أو السيراميك بحيث تكون المقلاه غير قابلة للالتصاق ونضع المنقوشة الأولي عليها.

نغطي ذلك القدر ونضع المنقوشة من مدة ل5 دقائق إلى 7 دقائق.

ونكرر تلك الخطوات مع الكرات الباقية ونضعهم علي صنية جافة ونقدمهم وهذه تلك طريقة عمل مناقيش باللحمة المفرومة بدون فرن. مكونات ومقادير مناقيش باللحمة المفرومة بدون فرنثانياً مكونات اللحم المفروم المعصج:طريقة عمل مناقيش باللحمة المفرومة بدون فرنطريقة تشكيل عجين المناقيش الوسوم

مناقيش باللحمة المفرومة بدون فرن بطريقة سهلة بالوصفة السورية المأخوذة من الأتراك حتي وصلت لنا في حلتها الأصلية واليكم المكونات. مكونات ومقادير مناقيش باللحمة المفرومة بدون فرن كأسين ونصف من الطحين.

نصف كأس من الزبادي.

ربع كأس من الزيت.

ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة ونصف من مسحوق البيكنج بودر رافع الخبز.

نصف ملعقة من ملح الطعام.

ماء دافق أو حليب دافق للعجن حسب الرغبة. ثانياً مكونات اللحم المفروم المعصج: نصف كيلو من اللحم المفروم ناعم.

نصف كأس من الزيت.

ثمرة من الفلفل الرومي المقطع شرائح.

ثمرة من البصل والطماطم مقطعان شرائح.

3 فصوص من الثوم وملعقة كبيرة من معجون صلصلة الطماطم.

حزمة من البقدونس الطازج ونصف ملعقة من الملح والفلفل الأسمر. طريقة عمل مناقيش باللحمة المفرومة بدون فرن عجين المناقيش لا يختلف عن أي عجين آخر فهو بسيط فان يوضع كمية الخميرة علي ماء فاتر معه الملح والسكر ونغطيها حتي نعمل اختبار للخميرة إذا تفاعلت فأنها تعمل بشكل فعال.

المكونات الجافة مع بعضهم الطحين والبيكنج بودر والملح ونضع عليهم الزين ونعجنهم ثم نضيف لهم الخميرة المتروكة من قبل عند اختبار فورانها ونعجن وإذا احتاج العجين لبعض الماء أو الملح نضيف لهم الماء والملح.

نغطي العجين بمنشفة نظيفة أو نغطية بأكياس ستربس ونغلفه جيدا ونضعه في مكان دافئ. طريقة تشكيل عجين المناقيش بعد أن يتضاعف حجم العجين عند تركه فهو يترك في الصيف حوالي نصف ساعة ويصل في الشتاء الي ساعة من الوقت تقريباً.

نقسم العجين إلى 10 كرات متوسطة الحجم ونتركهم.

وفي وعاء أخر نفرم الفلفل واللطماطم والثوم والمكونات التي ذكرت في مكونات اللحم ونضع معجون الطماطم واللحم معهم ونخلطهم جيداً.

نحضر كرات العجين السابق تشكيلة ونأخذ كل كرة علي حدي ونفردها جيداً بالمنشبة أو براحة اليد من المتنصف الي الحروف حتي تفرد غلى طبقة نحيفة ونضع عليها كمية من خليط اللحم الجاهز مسبقاً.

ثم نشعل الموقد علي نار متوسطة الطهي ونضع به مقلاه من التيفال أو السيراميك بحيث تكون المقلاه غير قابلة للالتصاق ونضع المنقوشة الأولي عليها.

نغطي ذلك القدر ونضع المنقوشة من مدة ل5 دقائق إلى 7 دقائق.

ونكرر تلك الخطوات مع الكرات الباقية ونضعهم علي صنية جافة ونقدمهم وهذه تلك طريقة عمل مناقيش باللحمة المفرومة بدون فرن. مكونات ومقادير مناقيش باللحمة المفرومة بدون فرنثانياً مكونات اللحم المفروم المعصج:طريقة عمل مناقيش باللحمة المفرومة بدون فرنطريقة تشكيل عجين المناقيش

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مناقيش باللحمة المفرومة بدون فرن طريقة عمل المناقيش السوري بالمقادير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.