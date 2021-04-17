أسهل واسرع صوص شكولاته ممكن تعملوه لتزيين كافه أنواع الحلويات ب٤ مكونات فقط

أسهل واسرع صوص شكولاته ممكن تعملوه،صوص الشكولاتة عنصر مهم في كثير من الحلويات خاصة لأن الشكولاتة هي مهمة لدى الكثير من الناس لأنها ذات مذاق شهي وشكل جذاب كما أنه يمكن تجهيزه بسهولة بدل من الجاهز كي يكون أكثر ضمانًا وسوف نتعرف على أسهل الطرق لعمل صوص الشيكولاتة في المنزل بأقل الإمكانيات. أسهل واسرع صوص شكولاته ممكن تعملوه المكونات صوص الشكولاتة كوب من الكاكاو الخام.

نصف كوب ماء.

نصف قالب زبدة.

٤ ملاعق سكر ناعم.

٤ ملاعق حليب بودرة. طريقة تحضير صوص الشكولاتة في وعاء يتم وضع الكاكاو مع السكر والحليب البودرة وخلطهم جيدًا ثم وضع الماء وخلطهم بواسطة المضرب الكهربائي ويمكن استخدام الخلاط أيضًا حتى تصبح العجينة سائلة.

نقوم بتذويب الزبدة على بخار الماء.

نضع الزبدة على الخليط ومزجهم جيدًا حتى الحصول على قوام الصوص ثم يمكن استخدامه هكذا أو وضعه في الثلاجة والاحتفاظ به لحين استخدامه. أسهل طريقة لعمل صوص الشيكولاتة أسهل واسرع صوص شكولاته ممكن تعملوهالمكونات صوص الشكولاتةطريقة تحضير صوص الشكولاتةأسهل طريقة لعمل صوص الشيكولاتة مكونات صوص الشكولاتة ملعقة كبيرة من الكاكاو.

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

نصف كوب ماء.

نصف كوب سكر.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة تحضير صوص الشكولاتة في إناء على نار هادئة يتم وضع الكاكاو والقهوة والسكر والماء على النار وخلطهم حتى الذوبان ثم وضع الفانيليا وإغلاق النار.

استخدام الصوص بعد ذلك في تزيين الكيك أو كما تريدوا. طريقة عمل صوص الشيكولاته في الخلاط طريقة تحضير صوص الشكولاتةطريقة عمل صوص الشيكولاته في الخلاط مكونات عمل صوص الشكولاتة في الخلاط ٢ كوب من السكر البودرة.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو الخام.

ملعقتان كبيرتان من الحليب.

ملعقة زبدة. طريقة تحضير صوص الشكولاتة في إناء نضع السكر والكاكاو مع التقليب ووضع اللبن عليهم بالتدريج مع التقليب المستمر حتى الحصول على القوام المناسب ويمكن استخدام الخلاط الكهربائي أو المضرب الكهربائي.

وضع الزبدة على الخليط والتقليب حتى الحصول على قوام الصوص المناسب واستخدامه في التزين. مكونات عمل صوص الشكولاتة في الخلاططريقة تحضير صوص الشكولاتة الوسوم

أسهل واسرع صوص شكولاته ممكن تعملوه،صوص الشكولاتة عنصر مهم في كثير من الحلويات خاصة لأن الشكولاتة هي مهمة لدى الكثير من الناس لأنها ذات مذاق شهي وشكل جذاب كما أنه يمكن تجهيزه بسهولة بدل من الجاهز كي يكون أكثر ضمانًا وسوف نتعرف على أسهل الطرق لعمل صوص الشيكولاتة في المنزل بأقل الإمكانيات. أسهل واسرع صوص شكولاته ممكن تعملوه المكونات صوص الشكولاتة كوب من الكاكاو الخام.

نصف كوب ماء.

نصف قالب زبدة.

٤ ملاعق سكر ناعم.

٤ ملاعق حليب بودرة. طريقة تحضير صوص الشكولاتة في وعاء يتم وضع الكاكاو مع السكر والحليب البودرة وخلطهم جيدًا ثم وضع الماء وخلطهم بواسطة المضرب الكهربائي ويمكن استخدام الخلاط أيضًا حتى تصبح العجينة سائلة.

نقوم بتذويب الزبدة على بخار الماء.

نضع الزبدة على الخليط ومزجهم جيدًا حتى الحصول على قوام الصوص ثم يمكن استخدامه هكذا أو وضعه في الثلاجة والاحتفاظ به لحين استخدامه. أسهل طريقة لعمل صوص الشيكولاتة أسهل واسرع صوص شكولاته ممكن تعملوهالمكونات صوص الشكولاتةطريقة تحضير صوص الشكولاتةأسهل طريقة لعمل صوص الشيكولاتة مكونات صوص الشكولاتة ملعقة كبيرة من الكاكاو.

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

نصف كوب ماء.

نصف كوب سكر.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة تحضير صوص الشكولاتة في إناء على نار هادئة يتم وضع الكاكاو والقهوة والسكر والماء على النار وخلطهم حتى الذوبان ثم وضع الفانيليا وإغلاق النار.

استخدام الصوص بعد ذلك في تزيين الكيك أو كما تريدوا. طريقة عمل صوص الشيكولاته في الخلاط طريقة تحضير صوص الشكولاتةطريقة عمل صوص الشيكولاته في الخلاط مكونات عمل صوص الشكولاتة في الخلاط ٢ كوب من السكر البودرة.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو الخام.

ملعقتان كبيرتان من الحليب.

ملعقة زبدة. طريقة تحضير صوص الشكولاتة في إناء نضع السكر والكاكاو مع التقليب ووضع اللبن عليهم بالتدريج مع التقليب المستمر حتى الحصول على القوام المناسب ويمكن استخدام الخلاط الكهربائي أو المضرب الكهربائي.

وضع الزبدة على الخليط والتقليب حتى الحصول على قوام الصوص المناسب واستخدامه في التزين. مكونات عمل صوص الشكولاتة في الخلاططريقة تحضير صوص الشكولاتة

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