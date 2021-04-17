طريقة عمل السمبوسة وعجينتها الهشة الخفيفة في البيت أفضل من الجاهزة

طريقة عمل السمبوسة، من منا لا يحب تناول السمبوسك في رمضان، تلك المعجنات المقلية في الزيت والمحشية بالعديد من الخلطات، حيث تعتبر السمبوسك طبق جانبي رئيسي في سفرة رمضان، وهذا في الكثير من البلدان العربية، وقد جرت العادة على شراء عجينة السمبوسك من المخابز والمحلات التجارية، ولكن يمكن تحضيرها في المنزل، واليكم طريقة تحضيرها في المنزل بالتفصيل:

طريقة عمل السمبوسة وعجينتها الهشة الخفيفة

المكونات

كوبين من الدقيق الأبيض.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

رشة من الملح.

طريقة التحضير

نحضر قدر عميق ونضع فيه الماء والزيت والملح.

نقلب جميع المكونات السابقة، وعندما يبدأ الماء بالغليان نضيف الدقيق ونقلب جيداً.

نرفع القدر من على النار ونتركه حتى يبرد.

نقوم بعجن الخليط السابق باستخدام اليدين حتى نحصل على عجينة لينة ومتجانس.

نوزع ملعقتان من الدقيق على سطح المطبخ ثم نحضر العجين ونقوم بفرده بسمك رقيق.

نقوم بتقطيع العجين إلى شرائح طولية ليتم حشوها بسهولة.

أفكار مختلفة لحشوة السمبوسة

حشوة الجبنة

لتحضير هذه الحشوة نحتاج إلى الجبن البارميزان والجبن الموزاريلا والجبن المالح، نقوم بخلط هذه الأجبان بكميات متساوية ثم نقوم بحشو السمبوسة بهم.

حشوة الخضار

لتحضير هذه الحشوة نحتاج إلى حبة من البطاطس ونصف كوب من البازلاء ونصف كوب من الجزر المبشور، وكذلك بصلة متوسطة وثلاث فصوص من الثوم، ولتحضير الحشوة نفرم البصل ونقطع البطاطس إلى مكعبات وبعدها نسخن القليل من الزيت على النار، ثم نضيف له البصل المفروم ونقلب حتى يذبل، نضيف الثوم ونعيد التقليب ثم نضيف الجزر والبازلاء والبطاطس ونقلب لمدة دقيقة، بعدها نضيف ملعقة صغيرة من الملح ورشة من الفلفل الأسود ورشة من الزنجبيل البودرة والثوم البودرة ثم نقلب ونرفع الحشوة لاستخدامها.

حشوة اللحم المفروم

نحتاج لتحضير هذه الحشوة إلى نصف كيلو من اللحم المفروم وحبة كبيرة من البصل المفروم وملعقة صغيرة من الثوم المفروم، نقوم بتسخين ملعقتان من الزيت النباتي ثم نضيف اللحم ونقلبه حتى يختفي لونه الأحمر، بعدها نضيف البصل والثوم ونقلب لمدة دقيقتين، وبعد ذلك نضيف ربع كوب من البقدونس المفروم وملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ونقلب، وبعدها نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد لاستخدامه.