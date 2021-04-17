أسهل طريقة لعمل الكنافة بالمانجو والقشطة الطريقة الجديدة للكنافة بالموز

خلال شهر رمضان الكريم تتزايد العزائم والحلويات علي السفرة ومن أهم وأشهر الحلويات الخاصة بشهر رمضان الكنافة والقطائف الحلوة والحادقة تقدم بطرق كثيرة منها بالقشطة والنوتيلا والزبيب والجبنة ، يمكن عملها في المنزل لسهولة تحضيرها باستخدام السمن البلدي أو الزيت والسكر لتكون بمذاق لذيذ ومن خلال هذا المقال نقدم لكم أكثر من طريقة لعمل الكنافة بالمنزل . طريقة الكنافة بالمانجو طريقة الكنافة بالمانجو طريقة عمل الكنافة بالمانجو المقادير : نصف كيلو من كنافة

كوب كبير من السكر

نصف كوب من السمن

نصف لتر عصير المانجو الطارج

ثلاث أكواب من الكريمة المخفوقة

كيلو من ثمر المانجو المقشرة بالمنزل ومقطعة مكعبات الطريقة : قومي بتسخين الفرن جيدا ثم اخلطي الكنافة مع السكر مع اسمن ثم قومي بفرد الكنافة في الصينية بعد دهنها بالزيت ضعي الصينية بالفرن لمدة تترواح بين 15:20 دقيقة عند الانتهاء من تسخينها قومي بتكسير الكنافة في وعاء كبير وقومي بخبزها يدويا لمدة عشر دقائق ثم ضعي عليها عصير المانجو ثم قومي بوضع الكريمة المخفوقة علي الكنافة وعصير المانجو قومي بوضعها متناسقة في وعاء مفتوح وقومي بوضع قطع الكنافة عليها . ثم قومي بتكرر الطبقات والكنافة والعصير والكريمة المخفوقة لأكثر من طبقة . ثم تقدم باردة بعد تزينها بقطع المانجو . طريقة عمل الكنافة بالموز طريقة عمل الكنافة بالموز طريقة عمل الكنافة بالموز يجب تحضير المقادير التالية : كيلو كنافة

كوب من السمن البلدي أو الزبدة

6 ثمرات من الموز تكون مقطعة شرائح .

2 كوب من السكر

نصف كيلو من القشطة أو الكاسترد

فستق للتزيين

شربات من السكر والعسل للتحلية طريقة تحضير الكنافة بالموز : قومي بتسخين الفرن جيدا علي درجة حرارة عالية

قومي بدهن صينية بالزيت وضعي بها السمن والكنافة

قومي بعمل طبقة ثانية من الكنافة ووضع السمن عليها

ثم قومي بوضع القشطة عليها بالتساوي

ثم قومي بوضع شرائح الموز علي الطبقة الثانية .

ضعي الصينية بالفرن لمدة لا تزيد عن عشرون دقيقة .

عند إخراجها قومي بوضع الشربات عليها وهي ساخنه واتركيها لتبرد قليلا .

قومي بتقطيعها ووضع الزينة عليها وشرائح الموز والفستق . الوسوم

خلال شهر رمضان الكريم تتزايد العزائم والحلويات علي السفرة ومن أهم وأشهر الحلويات الخاصة بشهر رمضان الكنافة والقطائف الحلوة والحادقة تقدم بطرق كثيرة منها بالقشطة والنوتيلا والزبيب والجبنة ، يمكن عملها في المنزل لسهولة تحضيرها باستخدام السمن البلدي أو الزيت والسكر لتكون بمذاق لذيذ ومن خلال هذا المقال نقدم لكم أكثر من طريقة لعمل الكنافة بالمنزل . طريقة الكنافة بالمانجو طريقة الكنافة بالمانجو طريقة عمل الكنافة بالمانجو المقادير : نصف كيلو من كنافة

كوب كبير من السكر

نصف كوب من السمن

نصف لتر عصير المانجو الطارج

ثلاث أكواب من الكريمة المخفوقة

كيلو من ثمر المانجو المقشرة بالمنزل ومقطعة مكعبات الطريقة : قومي بتسخين الفرن جيدا ثم اخلطي الكنافة مع السكر مع اسمن ثم قومي بفرد الكنافة في الصينية بعد دهنها بالزيت ضعي الصينية بالفرن لمدة تترواح بين 15:20 دقيقة عند الانتهاء من تسخينها قومي بتكسير الكنافة في وعاء كبير وقومي بخبزها يدويا لمدة عشر دقائق ثم ضعي عليها عصير المانجو ثم قومي بوضع الكريمة المخفوقة علي الكنافة وعصير المانجو قومي بوضعها متناسقة في وعاء مفتوح وقومي بوضع قطع الكنافة عليها . ثم قومي بتكرر الطبقات والكنافة والعصير والكريمة المخفوقة لأكثر من طبقة . ثم تقدم باردة بعد تزينها بقطع المانجو . طريقة عمل الكنافة بالموز طريقة عمل الكنافة بالموز طريقة عمل الكنافة بالموز يجب تحضير المقادير التالية : كيلو كنافة

كوب من السمن البلدي أو الزبدة

6 ثمرات من الموز تكون مقطعة شرائح .

2 كوب من السكر

نصف كيلو من القشطة أو الكاسترد

فستق للتزيين

شربات من السكر والعسل للتحلية طريقة تحضير الكنافة بالموز : قومي بتسخين الفرن جيدا علي درجة حرارة عالية

قومي بدهن صينية بالزيت وضعي بها السمن والكنافة

قومي بعمل طبقة ثانية من الكنافة ووضع السمن عليها

ثم قومي بوضع القشطة عليها بالتساوي

ثم قومي بوضع شرائح الموز علي الطبقة الثانية .

ضعي الصينية بالفرن لمدة لا تزيد عن عشرون دقيقة .

عند إخراجها قومي بوضع الشربات عليها وهي ساخنه واتركيها لتبرد قليلا .

قومي بتقطيعها ووضع الزينة عليها وشرائح الموز والفستق .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لعمل الكنافة بالمانجو والقشطة الطريقة الجديدة للكنافة بالموز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.