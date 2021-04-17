اقوي كريم لتفتيح الجسم والوجه للعروس في يوم واحد بدون أي مواد كميائية

اقوي كريم لتفتيح الجسم والوجه، تبيض الوجه والجسم من الأمور التي تشغل بال الكثير من النساء حيث تتعرض البشرة للعديد من المشاكل وتظهر بها البقع الداكنة التي تعمل على جعل البشرة مظهرها غير صحي، فضلأ عن أن المواد الطبيعية هي المستحبة استخدامها من أجل تقشير او تبيض الجسم والوجه حيث إنها ليس لها أي آثار جانبية بالعكس فإنها تحافظ على البشرة وتجعلها بحالة جيدة وتعالج العديد من مشاكل البشرة، واليوم سوف نقدم لكم وصفات مجربة من أجل تبيض الجسم والوجه والتخلص من البقع الداكنة سواء في الوجه أو الجسم.

اقوي كريم لتفتيح الجسم والوجه للعروس

إن النشا من المواد الممتازة التي تعمل على تفتيح لون البشرة بطريقة آمنة جدًا بالإضافة إلى أن النشا يعمل على شد البشرة ويخلصها من التجاعيد التي توجد حول الفم والعين والمكونات هي كالآتي:

ملعقة واحدة من النشا تكون صغير.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

نقوم أولاً بخلط النشا مع ماء الورد على البارد.

في مقلاة نظيفة نضع المكونين ونرفعهما على النار.

نقلب ماسك تبيض الوجه بطريقة جيدة حتى نحصل على قوام كريمي.

نضع الماسك على الوجه وننتظر مدة 20 دقيقة.

نغسل الوجه بالماء البارد ونجففه ثم نرطبه بزيت زيتون.

نكرر الوصفة 3 مرات في الأسبوع.

الليمون لتبيض الوجه والجسم في يوم واحد

إن الليمون من المواد الطبيعية التي لها فاعلية كبيرة في التخلص من البقع الداكنة وتفتيح لون البشرة بالإضافة إلى تنعيم البشرة وترطيبها.

مكونات وصفة الليمون لتبيض الوجه والجسم

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة من السكر الخشن.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير واستخدام الليمون والسكر لتبيض الجسم