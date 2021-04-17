أقوي خلطة لتكثيف وإنبات شعر الحواجب و تطويل الرموش بدون ماكياج

أقوي خلطة لتكثيف وإنبات شعر الحواجب وتطويل الرموش بدون ماكياج، الحواجب والرموش الكثيفة هي ما ترغب به كل فتاة وذلك لأنها تظهر شكل العيون وملامح الوجه، ولذلك تبحث عن أفضل الطرق للحصول علي حواجب عريضة ورموش كثيفة، ولهذا تلجأ لاستخدام منتجات كيميائية مثل الماسكارا أو جل الحواجب حتي تتمتع بمظهر جمالي جذاب، ولكن هذه الطرق خاطئة وقد تلحق الضرر وتتسبب في تساقط شعر الحواجب والرموش على المدى البعيد، لأنها تحتوي علي مواد غير طبيعية كما أنها تضر بالعين وتحدث التهابات شديدة، مع العلم بأنه يوجد بدائل من طرق طبيعية آمنة ونتائجها سريعة للحصول علي وجه مثالي بدون أي إضرار بالحواجب أو الرموش.

خلطة طبيعية مذهلة لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش في أسرع وقت

تكثيف الحواجب وتطويل الرموش من أكثر الأمور التي تهتم بها كل النساء، حيث أنها تمنحك مظهر رائع ولهذا تقوم بشراء كل ما يجعلها جميلة من منتجات العناية بالبشرة، أو استخدام الرموش الاصطناعية إلا أنها تسبب تساقط شعر الرموش في كل مرة يتم إزالتها، ولكن هناك الكثير من الوصفات التي تساعد علي تكثيف وإنبات شعر الحواجب وتطويل الرموش بدون أي مستحضرات تجميل.

خلطة العسل الأبيض وزيت اللوز لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش

يعد العسل من المكونات الطبيعية التي تستخدم بكثرة في تكثيف الحواجب وتطويل الرموش، وذلك لاحتوائه علي عناصر مغذية للشعر كما يزيد من كثافة وقوة الرموش والحواجب، وزيت اللوز من أفضل الزيوت التي تعمل علي تحفيز بصيلات الشعر وزيادة نموها لأنه غني بفيتامينات هامة.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

علبة محكمة الغلق.

ماسكارا نظيفة.

قومي بمزج المكونات السابقة حتي تحصلي علي خليط متجانس، ثم توضع الخلطة علي الحواجب والرموش من الجذور إلي الأطراف باستخدام الماسكارا لإنبات شعر الحواجب وتكثيف الرموش.

تترك طوال الليل حتي الصباح ثم تغسل بالماء الفاتر، ويفضل الاستخدام قبل النوم وسوف تلاحظي النتائج في أسرع وقت.

مكونات خلطة تكثيف الحواجب وتطويل الرموش بدون مكياجطريقة تحضير الخلطة وكيفية الاستخدام لوجه جذاب