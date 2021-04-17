طريقة عمل الحلويات الرمضانية من كنافة والجلاش بطرق سهلة وبسيط مثل المحلات

تعرفي علي طريقة عمل الحلويات الرمضانية في المنزل، هل علينا أفضل شهور العام شهر الخير والبركة ولا تتم فرحتنا إلا بتجمع الأصحاب والأهل بعد صلاة التراويح، في تجمعات كلها بهجة وفرحة وتلك التجمعات لا تكتمل إلا بوجود طبق الحلويات اللذيذة الذي تتميز به ليالي رمضان الكريمة.

طريقة عمل الحلويات الرمضانية

هناك حلويات كثيرة يزيد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك كما أن الجميع يحبها ومن أهم تلك الحلويات القطايف وحشوات القطايف اللذيذة وهناك الكنافة بأنواعها المتعددة الشهية، وهناك أيضا الجلاش بالقشطة والمكسرات والبسبوسة والبقلاوة وصوابع زينب وبلح الشام جميعهم حلويات شهية، لذلك سوف نتعلم طريقة عمل تلك الحلويات اللذيذة في المنزل وبدون تكلفة شرائها.

الكنافة المصرية

المقادير

نصف كيلو من الكنافة

ملعقتين كبيرتين من الزبدة السائلة

مكسرات مختلفة

طريقة تحضير الكنافة

نقوم بإحضار وعاء ونضع فيها الكنافة مع الزبدة ونقوم بتقلبيهم ببعض ونخلطهم بأيدينا بشكل جيد.

نقوم بتجهيز صينية فرن ونضع فيها بعض الزبدة ثم نضع الكنافة عليها ونضغط عليها بأيدينا حتي تصبح متساويه.

نقوم برش المكسرات علي الكنافة مثل البندق واللوز والزبيب وعين الجمل ولكن يجب طحنهم أولا.

نقوم بوضع طبقة أخري من الكنافة لتغطيه المكسرات ونضغط عليها جيدا.

نقوم بوضع صينية الكنافة في الفرن علي درجة حرارة متوسطة وتركها لمدة 20 دقيقة حتي تنضج.

نقوم بسقي الكنافة بالشربات البارد وهي ساخنة ونقلبها علي الطرف الأخر حتي لا تتعجن، ثم نقوم بتقديمها في أطباق التقديم.

جلاش بالقشطة

المكونات

عجينة جلاش جاهزة

نصف لتر حليب طازج

كوب من الماء الفاتر

كوبين من السكر

كيلو من القشطة

ربع ملعقة من عصير الليمون

ملعقة من ماء الورد

فسدق مطحون

طريقة عمل الجلاش