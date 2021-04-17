سر طريقة عمل الفول المدمس في المنزل للسحور زي المحلات ونصائح تدميسه

طريقة عمل الفول المدمس في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، وهي من اسرار الحصول على الفول للسحور زي المحلات، والآن نحن في شهر رمضان الكريم الذي هل علينا بالبركة والخير وتحتار كل أم في إعداد وتحضير السحور، ولكن أهم تلك الأطباق والذي لا غنى عنها في مائدة السحور هو طبق الفول فهو أهم الأطباق الرئيسية والأساسية علي السحور وخاصة طبق الفول المدمس.

طريقة عمل الفول المدمس

يُعد الفول من البقوليات التي يتناولها الإنسان بكثرة ويعتمد عليها في الكثير من طعامه، وهو في الأيام العادية يُعد الطبق الرئيسي علي الإفطار وفي شهر رمضان الكريم هو طبق الرئيسي علي السحور الذي لا يمكن الاستغناء عنه، كما أن هناك الكثير من أنواع الفول، ولكن من أهمهم الفول المدمس الذي سوف نتعلم طريقة عمله في البيت.

طريقة تدميس الفول

المقادير

كوبين من فول التدميس

كوبين من الفول المدشوش

ربع كوب من قمح البليله

ربع كوب من العدس الأصفر

ربع كوب من الرز

مياه حسب الكميه

نصف ليمونه

طريقة تحضير الفول

أولا هنقوم بغسل الفول جيدا ثم نقوم بنقعه مع كل من الرز والفول المدشوس والبليله والعدس ونتركه لمدة 12 ساعة مع تغير الماء كل فترة.

نقوم بتصفية الماء علي الصباح، ثم نحضر وعاء ونضع فيه الفول بالماء ونغلق الوعاء جيدا مع وضع نصف الليمونه عليه ونتركه حتي يغلي.

عند غليان الفول قومي بجعل النار علي الهادئ واتركي الفول، ويجب أن تتركي الفول علي النار الهادئة لمدة ست ساعات مع تزوديه بالماء وتركه حتي ينضج.

قومي بعد المدة المحددة بكشف الغطاء وإطفاء النار علي الفول وقومي بإخراج الليمونه وغطي الوعاء واتركي الفول حتي يبرد تماما.

اصبح الفول جاهزا بهذه الطريقة ويمكنك أن تضيعي منه في الأكياس البلاستيكية محكمه الغلق ووضعها في الفريزر لحين حاجتك لها.

حجم الفوله الواحدة يجب أن تكون كبيرة الحجم ولونها فاتح.

يجب أن تقومي بنقع الفول أو أي نوع من البقوليات وذلك لان نقعها في الماء يقوم بتخلصيها من سموم التربة.

لا تقوم بتعريض الفول إلي الضوء نهائي في مرحلة إعداده لان الضوء يعمل علي اسمرار لون الفول.

نصائح عند تدميس الفول