سر تتبيلة الفراخ المشوية مثل المطاعم وطريقة تحضيرها طرية ولذيذة، تبحث الكثير من السيدات في مواقع التواصل الاجتماعي عن سر تتبيلة الفراخ المشوية باستمرار، حيث تعد من أكثر الأكلات التي يفضلها الجميع وذلك لأنها تتميز بمذاق خاص يختلف عن أي نوع آخر من الفراخ، كما تحتوي علي نسبة كبيرة من البروتين الذي يحتاج إليه الجسم ولذلك تعتبر من الأطباق الرئيسية في العزائم خاصةً في شهر رمضان، ولأن تتبيلة الفراخ المشوية هي ما تكسب الفراخ الطعم المميز، لذا سوف أقدم لكم السر في تتبيلة الفراخ المشوية وكيفية تحضيرها زي المطاعم.طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيلة شهية ولذيذة مثل المحلات
تتبيلة الفراخ المشوية هي العنصر الأساسي في إعطاء الفراخ الطعم الشهي، كما أنها تساعد في طريقة نضج الفراخ وكيف أنها تسرع من طهوها، حيث أنه كلما كانت التتبيلة مضبوطة فسوف تتمتعين بمذاق لذيذ وشهية أفضل ،وكما قدمنا لكم من قبل طريقة عمل كفتة الحاتي بخطوات سهلة أفضل من الجاهزة يسعدنا أن نقدم لكم اليوم تتبيلة الفراخ المشوية مثل المحلات وكيفية طهوها لن تقومي بشراؤها بعد الآن.مكونات عمل الفراخ المشوية
- فرخة متوسطة الحجم.
- ملعقة كبيرة من العسل الأسود.
- 3 ملاعق كبيرة من الزبادي.
- بصلة مبشورة.
- 2 فص من الثوم المهروس.
- ملعقة كبيرة من الصلصة.
- عصير نصف ليمونه.
- ملعقة صغيرة من بابريكا، كسبره ناشفة، بهارات فراخ، فلفل أسود.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- 1/4 كوب من الخل.
- قومي بغسل الفراخ جيداً بالماء ثم تنقع في ماء به خل وليمون للتخلص من أي رائحة والدم الزائد، وبعد ذلك يتم عمل شقوق في الفراخ وتقسيمها إلي إثنين من الظهر.
- يتم تحضير التتبيلة وهي مزج المكونات في وعاء عميق ثم نضع الفرخة وتتبل جيداً، مع التأكد من دخول التتبيلة لكل أجزائها.
- يتم تغطيتها وتترك في الثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات، ثم توضع في صينية بها القليل من الماء الفاتر وندخلها فرن ساخن لمدة ساعة علي أن تغطي بورق ألومنيوم.
- بعد النضج يتم إزالة الغطاء وتركها أسفل الشواية حتي يحمر الوجه، وتقدم ساخنة مع البطاطس المقلية والسلطة وبالهناء والشفاء.
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سر تتبيلة الفراخ المشوية مثل المطاعم وطريقة تحضيرها طرية ولذيذة، تبحث الكثير من السيدات في مواقع التواصل الاجتماعي عن سر تتبيلة الفراخ المشوية باستمرار، حيث تعد من أكثر الأكلات التي يفضلها الجميع وذلك لأنها تتميز بمذاق خاص يختلف عن أي نوع آخر من الفراخ، كما تحتوي علي نسبة كبيرة من البروتين الذي يحتاج إليه الجسم ولذلك تعتبر من الأطباق الرئيسية في العزائم خاصةً في شهر رمضان، ولأن تتبيلة الفراخ المشوية هي ما تكسب الفراخ الطعم المميز، لذا سوف أقدم لكم السر في تتبيلة الفراخ المشوية وكيفية تحضيرها زي المطاعم.طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيلة شهية ولذيذة مثل المحلات
تتبيلة الفراخ المشوية هي العنصر الأساسي في إعطاء الفراخ الطعم الشهي، كما أنها تساعد في طريقة نضج الفراخ وكيف أنها تسرع من طهوها، حيث أنه كلما كانت التتبيلة مضبوطة فسوف تتمتعين بمذاق لذيذ وشهية أفضل ،وكما قدمنا لكم من قبل طريقة عمل كفتة الحاتي بخطوات سهلة أفضل من الجاهزة يسعدنا أن نقدم لكم اليوم تتبيلة الفراخ المشوية مثل المحلات وكيفية طهوها لن تقومي بشراؤها بعد الآن.مكونات عمل الفراخ المشوية
- فرخة متوسطة الحجم.
- ملعقة كبيرة من العسل الأسود.
- 3 ملاعق كبيرة من الزبادي.
- بصلة مبشورة.
- 2 فص من الثوم المهروس.
- ملعقة كبيرة من الصلصة.
- عصير نصف ليمونه.
- ملعقة صغيرة من بابريكا، كسبره ناشفة، بهارات فراخ، فلفل أسود.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- 1/4 كوب من الخل.
- قومي بغسل الفراخ جيداً بالماء ثم تنقع في ماء به خل وليمون للتخلص من أي رائحة والدم الزائد، وبعد ذلك يتم عمل شقوق في الفراخ وتقسيمها إلي إثنين من الظهر.
- يتم تحضير التتبيلة وهي مزج المكونات في وعاء عميق ثم نضع الفرخة وتتبل جيداً، مع التأكد من دخول التتبيلة لكل أجزائها.
- يتم تغطيتها وتترك في الثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات، ثم توضع في صينية بها القليل من الماء الفاتر وندخلها فرن ساخن لمدة ساعة علي أن تغطي بورق ألومنيوم.
- بعد النضج يتم إزالة الغطاء وتركها أسفل الشواية حتي يحمر الوجه، وتقدم ساخنة مع البطاطس المقلية والسلطة وبالهناء والشفاء.
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