البيتزا هي واحدة من أشهر الأكلات الشائعة التي ترغب كل سيدة في معرفة أفضل طريقة يمكنها من خلالها عمل البيتزا السريعة في المنزل مثل الجاهزة، وهناك العديد من الطرق المختلفة والمتنوعة لعمل البيتزا في المنزل، ونقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل البيتزا السريعة والسهلة في البيت بأقل التكاليف مثل الجاهزة والاستمتاع بواحدة من أشهر الوجبات السريعة والأكلات حول العالم ولديها الكثير من المحبين الذين يرغبون في تناولها بصفة مستمرة.

طريقة عمل البيتزا السريعة

يمكنك تحضير البيتزا بأشهى الطرق وعمل البيتزا السريعة في المنزل بخطوات بسيطة وسريعة، ويمكنك أيضا تحضيرها دون تخمير في المنزل لكي تستطيعي عمل البيتزا بشكل سريع.

نصف كيلو من الدقيق.

ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة صغيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع لتر من الماء الدافئ.

قومي بخلط كل من الملح والسكر والدقيق معا بشكل جيد. ب

عد ذلك قومي بإضافة الخميرة والزعتر إلى الخليط واستمري في خلط المكونات جيدا.

بعد ذلك اتركي العجينة لمدة 10 دقائق واحضري صينية عمل البيتزا.

قومي بفرد عجينة البيتزا في الصينية وقومي بإضافة الصلصة والزعتر علي العجينة.

يمكنك إضافة الخضروات والجبن واللحوم إذا أردني ذلك.

قومي بوضع صينية البيتزا في الفرن على درجة حرارة مرتفعة ولمدة 20 دقيقة وبعد ذلك أخرجيها عندما تنضج البيتزا.

مكونات عمل البيتزاطريقة عمل البيتزاطريقة عمل عجينة البيتزا

هناك الكثير من السيدات يرغبون في معرفة أفضل وأسرع طريقة تساعدهم في عمل عجينة البيتزا لكي يستطيعون الحصول على بيتزا مميزة ونقدم لكم كافة المكونات وطريقة عمل العجينة.

ملعقة كبيرة من الخميرة أو ملعقة ونصف صغيرة.

كوب واحد من الماء الدافئ.

نصف ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من الزيت.

2 كوب ونصف من الدقيق الفاخر.

قومي بخلط كل من الماء والسكر والخميرة وقومي بتقليب المكونات كاملة حتي تذوب.

قومي بخلط الدقيق مع الزيت وكوب من المادء الدافئ مع خليط الخميرة وقومي بتقليب كافة المكونات جيدا مع بعضها.

قومي بترك العجينة مغطاة لمدة ربع ساعة.

المكوناتطريقة التحضير

هناك الكثير من أنواع البيتزا المميزة والشائعة التي يعشقها الكثير من الأشخاص ومن أبرز الأنواع الشائعة هي البيتزا الإيطالية والبيتزا بالفراخ والعديد من أنواع البيتزا المميزة الأخرى.