طريقة تحضير القطايف في المنزل بسهولة بأقل تكلفة وكيفية حشوها

يسأل الكثير من الناس عن طريقة تحضير القطايف في المنزل بسهولة، حيث تعتبر القطايف واحدة من الحلويات الرمضانية ونظرا لغلاء العديد من الحلويات الرمضانية تسعي ربات المنزل فبي تحضيرها دون الحاجة الى شرائها، والقطايف من الحلويات التي يسهل اعداد عجينتها في المنزل دون الحاجة الى شرائها جاهزة وحشوها في المنزل، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة اعداد القطايف في المنزل بخطوات بسيطة. طريقة تحضير القطايف طريقة تحضير القطايف نقدم لكم مكونات عجينة القطايف 4 أكواب من الدقيق. ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض. 2 ملعقة كبيرة من الحليب المجفف. ملعقتين صغيرتين من الخميرة الفورية. نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. رشة ملح صغيرة. 2 كوب ونصف من الماء الدافئ، ويمكن اضافة أكثر. شربات طريقة حشو القطايف ربع كوب من الزبيب.

ربع كوب من جوز الهند المبشور.

ربع كوب من السكر.

بندق ولوز مفروم خشن، وأى مكسرات متاحة عندك. طريقة عمل القطايف في اناء عميق نقوم أولا بنخل الدقيق والبيكنج بودر، بعد ذلك نقوم باضافة السكر، والحليب المجفف، والخميرة الفورية، ونقلب الخليط جيدا.

بعد ذلك نبدأ باضافة مقدار الماء بالتدريج مع التقليب المستمر.

نقوم بتصفية العجين حتى يصبح خالى من أى تكتلات دقيق.

نترك العجين لمدة لا تقل عن ساعه حتى يختمر.

نضع مقلاه على النار ويجب الانتباه أن تكون المقلاه غير لاصقة، ونبدأ باضافة عجينة القطايف في المقلاه على شكل دائرة.

وعندما تخرج فقاعات صغيرة من القطايف نقوم بقلبها للجهة الأخري ونخرجها من النار ونغطيها بفوطة.

نقوم بوضع المكسرات الموجودة والسكر ونقلبهم مع بعضهم البعض وبعد ذلك نقوم بحشو القطايف وغلقها جيدا.

نضع مقلاة زيت على النار ونقلي القطايف فيها حتى تحصل على اللون الذهبي، وبعد ذلك نخرجها ونضعها في الشربات. الوسوم

يسأل الكثير من الناس عن طريقة تحضير القطايف في المنزل بسهولة، حيث تعتبر القطايف واحدة من الحلويات الرمضانية ونظرا لغلاء العديد من الحلويات الرمضانية تسعي ربات المنزل فبي تحضيرها دون الحاجة الى شرائها، والقطايف من الحلويات التي يسهل اعداد عجينتها في المنزل دون الحاجة الى شرائها جاهزة وحشوها في المنزل، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة اعداد القطايف في المنزل بخطوات بسيطة. طريقة تحضير القطايف طريقة تحضير القطايف نقدم لكم مكونات عجينة القطايف 4 أكواب من الدقيق. ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض. 2 ملعقة كبيرة من الحليب المجفف. ملعقتين صغيرتين من الخميرة الفورية. نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. رشة ملح صغيرة. 2 كوب ونصف من الماء الدافئ، ويمكن اضافة أكثر. شربات طريقة حشو القطايف ربع كوب من الزبيب.

ربع كوب من جوز الهند المبشور.

ربع كوب من السكر.

بندق ولوز مفروم خشن، وأى مكسرات متاحة عندك. طريقة عمل القطايف في اناء عميق نقوم أولا بنخل الدقيق والبيكنج بودر، بعد ذلك نقوم باضافة السكر، والحليب المجفف، والخميرة الفورية، ونقلب الخليط جيدا.

بعد ذلك نبدأ باضافة مقدار الماء بالتدريج مع التقليب المستمر.

نقوم بتصفية العجين حتى يصبح خالى من أى تكتلات دقيق.

نترك العجين لمدة لا تقل عن ساعه حتى يختمر.

نضع مقلاه على النار ويجب الانتباه أن تكون المقلاه غير لاصقة، ونبدأ باضافة عجينة القطايف في المقلاه على شكل دائرة.

وعندما تخرج فقاعات صغيرة من القطايف نقوم بقلبها للجهة الأخري ونخرجها من النار ونغطيها بفوطة.

نقوم بوضع المكسرات الموجودة والسكر ونقلبهم مع بعضهم البعض وبعد ذلك نقوم بحشو القطايف وغلقها جيدا.

نضع مقلاة زيت على النار ونقلي القطايف فيها حتى تحصل على اللون الذهبي، وبعد ذلك نخرجها ونضعها في الشربات.

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