طريقة عمل الكيكة العادية في المنزل بأقل التكاليف

الكيكة هي واحدة من أشهر أنواع الحلويات في الوطن العربي بشكل خاص ودائما ما ترغب كل سيدة في معرفة أفضل الطرق التي يمكنها من خلالها عمل الكيكة في المنزل بأقل التكاليف وبأسلوب مختلف ومتنوع فهناك الكثير من أنواع الكيكة المختلفة، ولكن في هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل الكيكة العادية التي لا تحتاج إلى تكاليف أو متطلبات كثيرة لكي تستطيعي القيام بها.

طريقة عمل الكيكة العادية في المنزل

نقدم لكل سيدة تبحث عن طريقة عمل الكيكة العادية طريقة القيام بها بخطوات سهلة وبسيطة وسريعة في المنزل والحصول على واحدة من أشهى الحلويات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص.

2 كوب من الدقيق. 3 بيض.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

1 كوب من اللبن. 1 كوب من السكر.

نصف كوب من زيت الزيتون.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

قومي بإحضار صينية الكيكة وادهنيها بالزبدة أو السمنة.

قومي بوضع البيض والفانيليا والسكر والزيت وبرش الليمون والبيض في المضرب وقومي بضربهم معا بشكل جيد حتى يتكون مزيج.

احضري وعاء بعد ذلك وضعي بة البيكنج بودر والدقيق والملج والبيكنج صودا واخلطي كافة المكونات مع بعضها جيداً.

بعد ذلك قومي بوضع خليط الدقيق مع خليط البيض والزيت والسكر واخلطيهما معا.

بعد ذلك قومي بوضع الخليط في الصينية المدهونة بالسمنة أو الزبدة.

قومي بإدخال الصينية إلى الفرن حتى تنضج وبعد ذلك أخرجيها من الفرن.

مكونات عمل الكيكه العاديهطريقة عمل الكيكة العادية